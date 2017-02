Besucherrückgang bei Berliner Museen

Die Staatlichen Museen in Berlin haben wegen mehrerer Sanierungsprojekte im vergangenen Jahr fast 150 000 Besucher verloren. Dennoch habe man insgesamt rund 3,65 Millionen Gäste gezählt, sagte Museen-Generaldirektor Michael Eissenhauer gestern in Berlin. Das entspreche einem Rückgang von knapp vier Prozent. Publikumsmagnet blieb mit rund 740 000 Besuchern (plus 13 000) das Neue Museum auf der Museumsinsel. Das benachbarte Pergamonmuseum verlor dagegen weiter und landete mit 712 000 Gästen auf dem zweiten Platz. Der Raum mit dem weltberühmten Pergamonaltar ist wegen einer lang laufenden Sanierung seit 2014 geschlossen. Deutlich gestiegen sind die Zuschüsse von Bund und Land. Die geplanten Gesamtausgaben für das Jahr 2017 steigen gegenüber dem Vorjahr von 290 auf 331 Millionen Euro. Davon sollen 136,2 Millionen Euro in Baumaßnahmen fließen.

von Martin Schulte

erstellt am 08.Feb.2017 | 15:40 Uhr

