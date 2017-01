Chaos auf Marschbahnstrecke : Bahn behindert Behinderte

vergrößern 1 von 2 Foto: Prenzel 1 von 2

Behinderte Menschen können die gesamte Marschbahnstrecke Westerland-Hamburg derzeit selbstständig nicht nutzen. Diesen Skandal machte jetzt Manfred Steffens, Behindertenbeauftragter der Stadt Niebüll und des Kreises Nordfriesland, publik. Wie prekär die Lage auf Sylt ist, zeigen die Erfahrungen von Colette Ewald und ihres behinderten 17-jährigen Sohnes Kimon: „Morgens vor acht Uhr steht kein Bahnmitarbeiter bereit, um Rollstuhlfahrern in den Zug zu helfen. Als die NOB noch fuhr, gab es keine Probleme. Doch jetzt geht gar nichts mehr.“ Die Keitumerin meldet den „Transport“ ihres auf den Rollstuhl angewiesenen Sohnes zwar regelmäßig beim Mobilitätscenter der DB an, doch die Versprechungen werden oft nicht eingehalten oder kurzfristig geändert. „Manchmal bekam ich abends um 22.30 Uhr eine SMS-Info, dass der Zug keine geeigneten Türen hat. So spät schaue ich ja nicht mehr unbedingt auf das Handy.“ Die Mitteilung der Bahn lautete, der Junge könne doch einen Zug früher nehmen. Ein unrealistischer Vorschlag, weil seine Schule auf dem Festland dann noch nicht geöffnet ist.

Colette Ewald muss aktuell auch auf eine Begleiterin verzichten, die Kimons Niebüller Schule fünfeinhalb Jahre gestellt hatte. Die Carl Ludwig Jessen Schule ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, seit 2014 eine offenen Ganztagsschule. Von 1975 bis 2008 gab es eine Außenstelle auf Sylt, die jedoch geschlossen wurde. Aktuell ist Kimon der einzige Pendler, früher waren es mehr. „Die kräftige junge Frau hat Kimon kurzerhand in und aus dem Zug gehoben“, berichtet Colette Ewald. Die Schaffner, die laut DB-Mobilitätszentrum eigentlich anpacken sollten, waren nicht zu sehen – oder nicht dazu bereit: „Wir sind nicht versichert“, hieß es ablehnend. Fairerweise fügt die Keitumerin hinzu, dass es in umgekehrter Richtung stets geklappt hat. „Wenn Kimon um 14.31 Uhr zurückfuhr, stand in Niebüll ein Mitarbeiter mit dem Hubwagen bereit.“ Nun jedoch ist die Begleiterin weggezogen – und einen Ersatz gibt es nicht auf der Insel. „Derzeit können wir ihn deshalb nicht auf das Festland bringen.“ Ersatzweise geht Kimon jetzt in die Sylter Werkstätten, eine Begleiterin kommt dazu aus Niebüll herüber.

Am meisten ärgert sich Colette Ewald über die Antworten aus dem Mobilitätscenter. „Als ich wieder einmal vertröstet wurde, ließ es mich zu einem Vorgesetzten durchstellen. Der fragte, was ich eigentlich wolle und brach das Gespräch kurzerhand ab.“ Und auch die Äußerung des Landtagsabgeordnete Andreas Tietze (Bündnis 90/Grüne), es sei ja wichtig, dass überhaupt gefahren werde, kann sie nicht nachvollziehen. „Er sollte sich das mal selbst vor Ort anschauen.“

Der Behindertenbeauftragte Manfred Steffens hat sich mit einem Brandbrief an alle zuständigen Stellen gewandt: „Die jetzigen Züge sind ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Waggontypen, teils Triebwagen, mit verschiedenen Einstiegen und alle absolut nicht barrierefrei.“ Michael Pade, der Leiter der Sylter Werkstätten, sieht es genauso: „Die Züge sind nicht nutzbar für Menschen mit Handicap. Die Aussagen von Steffens kann ich nur unterstreichen. Wir sind wegen der Lage gezwungen, derzeit Dauerpraktikumsplätze für die Betroffenen einzurichten.“ Auch Marco Oliver Pohl von der Lebenshilfe Sylt ist stinksauer: „Ich bin völlig sprachlos. Leben wir denn überhaupt im 21. Jahrhundert? Diese Situation bedeutet für die Betroffenen eine absolute Teilhabe-Einschränkung. Jeder hat unter der Situation zu leiden. Nicht nur die behinderten Menschen.“

Die derzeit auf der Marschbahn fahrenden Waggon-Oldtimer sind aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengesammelt, zirka 40 oder mehr Jahre alt, oft verdreckt, mit starker Eigengeruchsentwicklung drinnen, teilweise funktionieren die Heizungen nicht. Doch der entscheidende Knackpunkt ist laut Steffens: „Wegen unterschiedlicher Waggoneinstiege sind auch die Hubwagen für Rollstuhlfahrer, die auf den Bahnhöfen nach Voranmeldung angeboten werden, nicht nutzbar.“ Gleiches gelte für den Sylt Shuttle Plus. Die zwei IC-Zugpaare, die täglich die Strecke im Winter befahren, seien ebenfalls nicht barrierefrei, hinzu kämen die höheren Fahrpreise und IC-Zuschläge auch auf Kurzstrecken. Manfred Steffens summiert: „Dieser unhaltbare Zustand soll voraussichtlich noch bis Ende März 2017 andauern. Also können mobilitätseingeschränkte Reisende die gesamte Bahnstrecke Hamburg-Altona bis Sylt über vier Monate nicht nutzen.“ Aber nicht nur sie seien betroffen, sondern auch Frauen mit Kinderwagen, viele Senioren, die meisten Rollatornutzer, die Nutzer von Handstöcken oder Gehstützen sowie auch sehbehinderte Personen.

Der Kreistag Nordfriesland wird auf seiner Sitzung am 10. Februar voraussichtlich eine Resolution zu dieser untragbaren Situation beschließen. „Das habe ich über den Seniorenbeirat Niebüll beim Kreisseniorenbeirat Nordfriesland angestoßen“, so Steffens. An diesem Tag wird auf der Kreistagssitzung viel Publikum erwartet wegen des Themas Klinikum Nordfriesland. Peter Schnittgard, Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt, weist darauf hin, dass die Bahn eine Beförderungspflicht habe. „Die gilt für alle, aber insbesondere für behinderte Menschen.“ Die aktuelle Situation schmecke niemanden, doch die Bahn müsse zur baldigen Abhilfe des Missstands alle Anstrengungen unternehmen: „Sensibel, praktikabel, engagiert – und vor allem schnell“.

Die Deutsche Bahn AG teilt auf Nachfrage der Sylter Rundschau mit: Mobilitätseingeschränkte Reisende könnten auf bahn.de nachschauen, welche Optionen Reisende haben, wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind. Am Beispiel der RE 6 Hamburg-Westerland könne der Reisende das nachverfolgen. Man könne auf bahn.de sehen, ob zum Beispiel am Bahnhof Bredstedt eine Ein- oder Umstieghilfe vorhanden ist oder ob es einen stufenfreien Zugang gibt. Und der Betroffene könne auch sehen, ob der Zug über eine fahrzeuggebundene Einstiegshílfe verfügt. Sollte es aktuelle Veränderungen geben, würden diese mit einem Warndreieck kenntlich gemacht.