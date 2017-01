Voreiliger Nachwuchs : Auf Sylt sind die ersten Lämmer geboren worden

1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

Noch liegt Ostern in der Ferne, doch die ersten Frühlingsboten sind schon da: Zu Jahresbeginn erblickten am östlichen Inselzipfel zwei Lämmer das Licht der Welt. Nachdem sie wegen des nasskalten Wetters zunächst geschützt in einer Hütte aufwuchsen, tobt das Zwillingspärchen nun munter über die Koppel. Geplant waren die „Frühgeburten“ nicht: „Ich habe den Schafbock im vergangenen Sommer zu spät von der Weide genommen“, schmunzelt Züchter Harm Dunker.

Prompt wurde eines der sieben Mutterschafe geschwängert. Die beiden Neuankömmlinge – ein Lamm und ein Bocklamm (rechts) – sind trotz kühler Temperaturen putzmunter und erkunden neugierig die Gegend; sehr zur Freude von Spaziergängern, wie Dunker beobachtet hat. Bereits seit über 40 Jahren hält der Morsumer Schafe und Ponys. „Die Gäste freuen sich über den Anblick, und Kinder dürfen sich auch gern mal auf ein Pony setzen“, berichtet der 74-Jährige, auf dessen Koppel nun erstmal wieder Ruhe einkehrt: Die nächsten Geburten stehen planmäßig erst im März an.



