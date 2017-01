Volkshochschule in Sylter Dünen : Attraktives Jahresprogramm im Klappholttal

vergrößern 1 von 2 Foto: Akademie am Meer 1 von 2

Insel auf der Insel: Auf halber Strecke zwischen Kampen und List schmiegt sich abseits der Landstraße eine kleine Siedlung an die Kuppen der Dünen. Dort verbirgt sich das Klappholttal – nicht nur eine der ältesten Heimvolkshochschulen in Schleswig-Holstein, sondern die mittlerweile größte öffentliche Bildungsstätte im Bundesland.

Auch in diesem Jahr offerieren Akademieleiter Hartmut Schiller und sein Team mit nahezu 300 Angeboten wieder ein umfassendes Programm, das allen Neigungen gerecht wird. Neben den internen Kursen von Gruppen, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen, sind viele Angebote für Insulaner und Sylt-Gäste frei zugänglich. Zum Teil sind es dabei auch Sylter selbst, die ihre Kreativität unter Beweis stellen – angefangen von Heilpraktikerin Bettina Auselt und Entspannungstrainerin Anja Becker über Tanztherapeutin Renate Neumann sowie die Meditationstrainer Petra Cegla und Roman Hofegger bis hin zu Märchenerzählerin Linde Knoch und Wattführerin Birgit Hussel.

Zu den Höhepunkten des Jahresprogramms 2017 zählen unter anderem die traditionsreichen „Studienwochen in den Dünen“: Von 9. bis 24. Mai sowie von 5. bis 20. September erwartet die Teilnehmer ein kompaktes Programm, das von Vorträgen über Kreativkurse bis hin zu Exkursionen reicht. Ein weiterer Klassiker sind die „Vogelkundlichen Kurse“, die vom 8. bis zum 15. April und von 14. bis 21. Oktober zur ornithologischen Erkundung der Insel einladen.

Eine Auswahl weiterer interessanter Veranstaltungen: Rund ums Sylter Nationalfest drehen sich im Februar zwei Veranstaltungen. Von 17. bis 22. Februar leitet Hartmut Schiller ein „Biike-Seminar“, das sich Sylt wie auch der Landesgeschichte des alten Herzogtums Schleswig widmet. Einen „Fotokurs zum Biikebrennen“ leitet Max Watzinger im selben Zeitraum.

„Traditionelle griechische Tänze“ werden von 18. bis 25. März einstudiert, während von 25. März bis 4. April unter dem Titel „Musizieren in den Dünen“ ein Instrumentalseminar für Anfänger und Geübte stattfindet. Das „Internationale Tanz- und Musikfestival“ von 15. bis 22. April umfasst Tanzimprovisation, israelische Tänze sowie Sinti- und Romatänze. Über den Tellerrand der Insel hinaus blicken die Exkursionen „Klappholttal unterwegs: Deutsche Flusslandschaften“: Vom 29. April bis zum 5. Mai reist Akademieleiter Hartmut Schiller mit den Teilnehmern auf der Peene vom Malchiner See bis zur Greifswalder Oie, von 23. bis 29. September geht es dann per Schiff über die Wasserwege Ostfrieslands. Zu einer „Lyrikwerkstatt am Meer“ lädt Eva Christina Zeller von 12. bis 17. Juni ein, während Hartmut Schiller am 15. Juni einen Vortrag über die Entwicklung der Sylter Naturschutzgebiete hält.

Die traditionelle „Paluccawoche“ ist 2017 für den 3. bis 8. Juli vorgesehen. Dann lädt die Paluccaschule Dresden zu tänzerischer Gymnastik mit Musik ein – unter anderem auch nachts am Strand. „Der Mensch im Mittelalter“ ist das Thema der Vortragsreihe von Professor Dr. Peter Hilsch im Zeitraum von 17. bis 20. Juli, während Professor Dr. Harald Steinhagen von 17. bis 22. Juli zum Seminar „Deutsche Gedichte lesen und verstehen“ einlädt. Die „Klappholttaler Kammermusik“ erklingt von 23. bis 26. Juli sowie von 30. Juli bis 2. August, während für den 7. bis 19. August die Gesprächsreihe „Philosophie und Mystik“ terminiert ist.

Über den „Tibetischen Buddhismus“ referiert Professor Dr. Michael von Brück am 17. und 18. August, einen Kurs zur „Vokalimprovisation und Stimmbildung“ hält Sylvia Lawaty von 31. August bis 5. September ab. Ein Seminar für „Atem-, Bewegungs- und Entspannungsübungen“ steht von 22. bis 28. Oktober auf dem Programm, während das Klappholttal von 28. Dezember bis 4. Januar zum „Silvesterseminar“ mit Vorträgen und Konzerten, Tanz und Theater einlädt.

Das Gesamtprogramm der Volkshochschule Klappholttal wird auf Anfrage (Telefon: 9550 oder info@akademie-am-meer. de) gerne zugeschickt.

