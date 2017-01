Architektur auf Sylt : Attraktiv genug für die Zukunft?

1 von 1 Foto: Hans Jessel 1 von 1

Der Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) plant für dieses Jahr erneut eine umfassende kritische Analyse des Erscheinungsbilds von Ferienorten im gesamten Bundesland. Gemeinsam mit Architektur-Experten will der TVSH 30 Kommunen an der Nord- und Ostsee sowie im Binnenland unter die Lupe nehmen, deren Schwachstellen und Entwicklungspotenziale analysieren und die Ergebnisse dann beispielhaft in Empfehlungen für sämtliche Tourismus-Orte in Schleswig-Holstein veröffentlichen.

Ob unter den Beispiel-Kommunen auch Destinationen auf Sylt sein werden, steht bisher noch nicht fest: „Die endgültige Auswahl erfolgt erst auf einer Sitzung im Februar“, sagte TVSH-Geschäftsführerin Catrin Homp auf Anfrage der Sylter Rundschau. Dann würden für dieses „spannende Projekt“ auch die genauen Untersuchungskriterien festgelegt. Homp erhofft sich von der landesweiten Analyse wichtige Hinweise, um anhand der Best-Practice-Beispiele die Position der Tourismus-Orte im Norden zu stärken: „Die Messlatte liegt hoch – sowohl im innerdeutschen Vergleich, als auch in Europa und im Ausland überhaupt.“

Die letzte Analyse dieser Art in Schleswig-Holstein liegt elf Jahre zurück: Im April 2006 wurden dabei 30 Orte begangen – auf Sylt waren es Westerland, Keitum und List. Ziel der Prüfung war es, zu klären, ob die Ortsgestaltung insgesamt „den gewandelten Ansprüchen der Gäste gerecht“ wird. Außer der „Baukultur“ wurden auch Kur- und Strandbereiche, Tourist-Informationen, Hafenanlagen, Bahnhöfe und die Verkehranbindungen bewertet.

Nikolas Häckel, Bürgermeister der größten Inselgemeinde Sylt, erklärte zur grundsätzlichen Notwendigkeit der geplanten Analyse durch den TVSH sowie zur Erarbeitung neuer Vorschläge: „Ich habe bereits in meinem Wahlkampf gesagt, dass ein bewusstes örtliches Erscheinungsbild auch als Alleinstellungsmerkmal sehr wichtig ist. In Westerland muss es nicht zwingend der Bäderstil sein, aber es ist mir schon wichtig, dass der Gast bemerkt, wenn er aus dem Bahnhof kommt, dass er in Sylt ist und nicht in einer beliebigen Stadt.“ Jeder Ortsteil sollte auf der einen Seite sein Alleinstellungsmerkmal bewahren, sich dennoch auch fortentwickeln können. „Gerade für die Westerländer Innenstadt bedeutet dies für mich zum Beispiel, die 70er-Jahre-Gebäude in eine bewusste zeitgemäße Stadtgestaltung zu überführen, angenehmen Charme zu entwickeln und auch dem Gast das Gefühl zu vermitteln, in einem Nordseebad zu sein.“

Positive architektonische Entwicklungen sieht Häckel beispielsweise in Wenningstedt: „Das Haus am Kliff zeigt, wie gut moderne funktionelle Stadtgestaltung in einen Ort passt. Es kommt aber nicht auf meinen persönlichen Geschmack an, daher wäre ein konzeptionelles fachliches Herangehen unter anderem mit einer Einwohner- und Gästebefragung wichtig.“

Zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes in touristischer Hinsicht sagt der Sylter Bürgermeister, die Gemeinde kümmere sich sehr engagiert um die Reinhaltung der Orte, um gepflegte Rabatten, Straßenlaternen und Poller, aber auch um einen ansprechenden Straßenbau – der Tourismusservice um eine gepflegte Infrastruktur, die Uferpromenade und den Strand. „Ich freue mich aber auch sehr über die Initiativen Einzelner, ihre Baukörper insularintegrativ und stadtharmonisch zu gestalten. Ich freue mich auch über die Eigeninitiative, zum Beispiel leer stehende Ladenlokale nicht lieblos zu präsentieren, sie auch im Leerstand ansprechend zu gestalten.

Derzeit gäbe es zwar keine Gestaltungsvorgaben für Westerland, aber teilweise sehr konkrete für die anderen Ortsteile, erläutert Nikolas Häckel. „Sollte sich gemeindepolitisch für eine Gestaltungsvorgabe ausgesprochen werden, müssten natürlich die Sylter, die Eigentümer und Unternehmer, aber auch der Tourismusbetrieb, die politischen Vertreter sowie Stadtgestalter über einen moderierten Prozess eingebunden werden. Solch ein Projekt bedarf eines sehr großen Fundaments, einer breit getragenen Vision.“ Umgesetzt werden könne das Ziel einer Gestaltungsregelung per Satzung oder durch Festsetzungen in Bebauungsplänen, die für künftige bauliche Maßnahmen verbindlich seien.

Genau diese „Gestaltungsvorgaben von Kommunalpolitikern“ kritisiert jedoch Hans Jürgen Franzen: „Da bleibt für uns Architekten oft zu wenig Spielraum. Die Ortsgestaltungssatzungen sind zu starr formuliert – da fehlt den Politikern der Weitblick, der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus.“ Immer wieder vorgebracht würden beispielsweise Ängste, durch Ausnahmen Präzedenzfälle zu schaffen, so der Architekt des Büros Schlums+ Franzen, das Projekte wie das Sylt-Aquarium, „Gosch am Kliff“ in Wenningstedt, oder den in Fachkreisen hochgelobten Erweiterungsbau des Hotels Niedersachsen in Westerland umgesetzt hat.

Positive Beispiele mutiger Entscheidungen, die zeigen, wie es anders gehen kann, sind für Franzen zum Beispiel das Hotel Budersand in Hörnum oder der geplante Lanserhof in List. Über die Beseitigung von Bausünden wie das Westerländer Kurzentrum lohne das Nachdenken nicht, so der Sylter Architekt: „Das ist mittlerweile ein zeitgeschichtliches Denkmal.“ Sehr wohl jedoch über zukünftige Projekte wie die Lister Hafenstraße zur Wattseite oder das Areal der Keitum-Therme nach dem Abriss: „Ich finde es sehr schade, dass im Ortsbeirat Keitum über eine Entscheidung in Richtung Architekt nicht ansatzweise diskutiert wurde. Das wäre eine Chance gewesen, aber dazu hat mal wieder der Mut gefehlt.“

von Pierre Boom

erstellt am 28.Jan.2017 | 05:30 Uhr