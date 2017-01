Serie: Sylter Geheimnisse : Asiatische Ruhe und Sylter Karma

1 von 1 1 von 1

Wer meint, die Insel habe nach etlichen Reiseführern, Zeitungsartikeln und Sachbüchern keine Geheimnisse mehr preiszugeben, der irrt. Das beweist das frisch erschienene Buch „Sylter Geheimnisse. 50 spannende Geschichten von der Insel, die viele zu kennen glauben“ der beiden Autorinnen Wiebke Stitz und Eva-Maria Bast. Erzählt werden die Geschichten von den „Geheimnispaten“, also Syltern, die Stitz und Bast die Geschichten hinter den Gegenständen, Orten oder Phänomenen berichtet haben. Die Sylter Rundschau druckt wöchentlich ein ausgewähltes Geheimnis aus dem Buch ab. Heute erzählen Helga Dahlke und Martin Schlums von einem liegenden Buddha.

Beneidenswert – dieses Wort fällt einem ein, wenn man in den Rantumer Dünen den übermenschengroßen liegenden Buddha entdeckt. Auf Höhe des Kult-Restaurants „Sansibar“ schmiegt er sich ins Dünengras, lächelt zufrieden vor sich hin und scheint mit seinem elegant geformten Körper die Natur um sich herum zu genießen. Sylt könnte also der passende Ort für diese asiatische Gelassenheit sein und richtig: Buddhismus auf Sylt hat es früher schon gegeben und gibt es noch heute.

Szenenwechsel: „Pitchen“ und „putten“ sind Begriffe aus der Golferwelt, die jeder Spieler kennt, der den kleinen Ball in das heißumkämpfte Loch schlagen möchte. So mancher Sportler wünscht sich dann sicher auch einmal, in seinem nächsten Leben mit dem spielerischen Talent der Golflegende Tiger Wood wiedergeboren zu werden, um zielsicher mit wenigen Schlägen den Parcours zu absolvieren. Auf dem Golfplatz in Kampen sind die Spieler ihrer Wiedergeburt näher, als mancher weiß. Dort, wo jetzt eine Fahne im gepflegten Grün das Ziel markiert, gab es den Plan, ein buddhistisches Kloster zu errichten.

Der Buddhismus sollte sich auf Sylt ausbreiten, und Motor hierfür war der Ostpreuße Paul Dahlke (1865-1928).Die Geschichte des buddhistischen Klosters auf Sylt, die sie erzählt, führt fast einmal um die ganze Welt. Sie beginnt mit einem ebenfalls sehr ungewöhnlichen Mann, der eine Zeit lang auf Sylt gelebt und gewirkt hat: Dr. Johannes Ferdinand Otto, am 28. September 1892 in Kiel geboren. Im Jahr 1925, mit knapp über dreißig Jahren, beschloss der studierte Mediziner sich seinen Lebenstraum zu verwirklichen und nach China zu reisen. Dort arbeitete er in einem Sanatorium und lernte die schwierige Sprache.

Nachdem er eine wohlhabende chinesische Familie behandelt hatte, wurde er aus Dankbarkeit von ihr adoptiert und blieb in Asien, bis er nach Ende des Zweiten Weltkrieges von Amerikanern als Deutscher verhaftet wurde. Nach seinem Freispruch kam er 1948 nach Sylt. Er leitete von 1948 bis 1954 die Innere Abteilung der Nordseeklinik.



Hier befreundete er sich 1949 mit den jungen Arzt Paul Dahlke (geb. 1919). Durch ihn erfuhr er die bemerkenswerte buddhistische Lebensgeschichte von dessen gleichnamigem Onkel Paul Dahlke und hörte von dessen gescheitertem Vorhaben in Wenningstedt. Der Onkel Paul Dahlke war ebenso wie Dr. Otto dem buddhistischen Glauben zugetan. Seine Reisen nach Asien und ein temporäres Leben als Mönch hatten den 1,54 Meter großen Mann verändert. Wie seine Schwester Bertha berichtet haben soll, kehrte er, immer mehr in sich zurückgezogen, zurück und lebte immer entsagungsreicher.

Der Buddhist Paul Dahlke hatte den Wunsch, den Buddhismus auf die Nordsee-Insel zu bringen. Dafür plante er den Bau eines buddhistischen Klosters und einer Stupa. Eine Stupa symbolisiert die Lehre Buddhas. Sie ist ein Gebäude, das von den Gläubigen im Uhrzeigersinn umrundet wird. Die Pläne für das Kloster nahmen Gestalt an, denn Dahlke hielt es für Europäer auf Dauer für zu strapaziös, als Buddhist in Asien zu leben. Dafür erwarb er fünf Hektar in der Braderuper Heide, um hier nach seinen Plänen das Refugium für Einkehr und Meditation entstehen zu lassen.

Doch dann erlebte das Schaffen Paul Dahlkes sein eigenes Karma. Nach dem buddhistischen Glauben drückt sich in dem Wort Karma aus, dass jede Handlung eine Folge hat. Das galt auch für das Kloster-Karma auf Sylt. Der Bau des Hindenburgdammes, der die Insel mit dem Festland verbindet, hatte während der Planungsphase des Klosters immer weiter Form angenommen und wurde jetzt begonnen. Damit war die Abgeschiedenheit der Insel, die Paul Dahlke als unabdingbare Voraussetzung für den Klosterbau ansah, nicht mehr gegeben. Das buddhistische Kloster konnten seiner Meinung nach auf Sylt nicht mehr gebaut werden. Dahlke ging zurück nach Berlin, wo er auch vorher schon zeitweise gelebt und gewirkt hatte.

Dort gründete er 1924 das buddhistische Haus, heute das älteste seiner Art in Europa. Auf der Insel Sylt – in der Braderuper Heide weithin sichtbar – ließ er zur Erinnerung an sein buddhistisches Projekt ein aus rotem Backstein gemauertes, umfriedetes Denkmal in vereinfachter Form einer Stupa errichten, das die Inschrift trug: Namo Buddhaya – Ehre dem Erhabenen. – P. Dahlke 1927.

Dr. Johannes Ferdinand Otto hielt es nicht lange auf Sylt aus. Das Fernweh zog ihn nach Äthiopien, wo er Leibarzt von niemand geringerem als Kaiser Haile Selassie (1892-1975) wurde. Dr. Johannes Otto kehrte 1968 auf die Insel zurück und lebte bis zu seinem Tode 1977 im Haus der Familie Dahlke in Wenningstedt.



Auf Sylt blieben kaum sichtbare Zeichen des Wirkens von Paul Dahlke zurück. Sein Denkmal in Form einer Stupa auf der Braderuper Heide wurde von der Wehrmacht abgerissen, um das Flughafengelände zu erweitern; das buddhistische Zentrum und der Klosterbau waren gar nicht erst begonnen worden. Martin Schlums, Architekt und kreativer Vater markanter Gebäude auf der Insel, kennt aber die nicht für jedermann sichtbaren Hinweise auf den Buddhismus auf Sylt: „Paul Dahlke hat sein Haus in Wenningstedt nach eigenen Vorstellungen bauen lassen. Inspiriert durch die weißen Häuser in Sri Lanka, entstand 1904 ein Haus in Kubusform. So ein Baustil war für die damalige Zeit unglaublich, denn auf Sylt wurde im Bäderstil gebaut, der Bauhausstil entwickelte sich erst später, und ein so geometrisches Haus war eine Besonderheit.“ Erfüllt hat sich das buddhistische Karma auf Sylt dennoch: Seit 1997 gibt es in Westerland ein buddhistisches Zentrum.

So geht’s zum liegenden Buddha und zum einst geplanten Bauplatz für das buddhistische Kloster: Der Buddha liegt in den Rantumer Dünen links vor der „Sansibar“. Das Kloster sollte dort gebaut werden, wo heute der Kampener Golfplatz ist. Zu sehen ist die Stelle, wenn man hinter der Norddörfer Halle rechts abbiegt.