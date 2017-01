Staus in Westerland : Altes Thema neu aufgelegt

vergrößern 1 von 2 Foto: Boom 1 von 2

Es ist wieder deutlich ruhiger auf der Insel. Die letzte Rückreisewelle nach dem Jahreswechsel inklusive Brückentag „Heilige Drei Könige“ in einigen Bundesländern ging gestern zwar mit regem Verkehr, aber ohne nennenswerte Staus an der Autoverladung über die Bühne. Doch die nächsten intensiven An- und Abreisetage stehen bereits bevor: am Wochenende 18. und 19. Februar, wenn Sylt-Liebhaber sich auf den Weg zu den Biike-Feiern am Dienstag darauf machen oder nur eine Woche später, wenn die „Karnevalsflüchtlinge“ kommen – am 27. Februar ist Rosenmontag. Dann wird wie alle Jahre zuvor mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet. Erschwerend kommt hinzu, dass die Straßenbauarbeiten in der Westerländer Innenstadt voraussichtlich noch bis Ende März andauern werden.

Anlass genug für Nikolas Häckel, erneut ein Thema zu Sprache zu bringen, das in zurückliegenden Zeiten auf der Insel immer wieder diskutiert wurde. „Vielleicht schaffen wir es ja auch, den Kopfbahnhof oder die Autozug-Verladerampe irgendwo anders hinzubauen, damit wir mitten im Ortskern der Innenstadt keine Probleme mehr haben, wie wir sie seit Jahrzehnten haben“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt in seiner Neujahrsrede vergangene Woche – und räumte ein: „Ja, ein heißes Thema, ich weiß. Aber es ist ja nun mal so, dass wir mitten im Zentrum eine Verladung haben, die natürlich zu Stoßzeiten uns das Leben schwer macht.“

Neu sind solche Überlegungen, nämlich die Terminals aus der Innenstadt in Richtung Inselosten zu verlagern oder sogar eine vollständig neue Verkehrsanbindung des Autozuges zu schaffen, keineswegs – wie ein Blick in die Archive der Sylter Rundschau zeigt: Ende Mai 2001 zum Beispiel, als Tausende Himmelfahrts-Urlauber die Insel per Auto verlassen wollten und über acht Stunden für eine völlig verstopfte Westerländer Innenstadt sorgten. Holger Flessau (Geschäftsführer von Wandmaker, heute Sky) wollte die Autozug-Verladung „lieber heute als morgen“ aus der Stadt verbannt sehen. Jedes Mal, wenn es rund um den Industrieweg zum Abreisestau kommt, gingen damals wie heute in seinem Verbrauchermarkt die Umsätze in den Keller. Wie Kollege Hermann Schulze vom benachbarten Famila-Markt hielt Flessau eine Autozug-Verladung auf dem Flugplatzgelände für die beste Lösung. Die Verladung auf das Gelände des späteren Tinnumer Gewerbegebiets zu verlegen, war seit Jahren auch eine Forderung des Vereins Sylter Unternehmer. Dennoch warnte der damalige Vorsitzende Erwin Schacht davor, darin ein Allheilmittel zu sehen. „Eine Auslagerung würde zwar die Verkehrssituation in Westerland verbessern, doch auch vom Flugplatz aus würden nicht mehr Züge fahren. Die Wartezeiten würden gleich bleiben, die Autofahrer stehen nur woanders“, sagte Schacht vor 15 Jahren.

Noch länger zurück liegen Planungen, die Autoverladung aus der Inselmetropole weit nach Osten zu verlegen – darüber berichtete die Sylter Rundschau erstmalig im April 1965. Als Standort vorgesehen war das Pionierlager zwischen Tinnum und Keitum – dort, wo sich heute das Sportzentrum Sylt-Ost befindet. Diese Pläne wurden von der Gemeindevertretung damals zwar abgelehnt, aber knapp 40 Jahre später erneut diskutiert. Im Juli 2004 sollten die Mitglieder der Ortsbeiräte Tinnum und Keitum über eine Vorlage der Verwaltung zur Verlegung der Autoverladung zum ehemaligen Pionierlager entscheiden. Dort gäbe es brachliegende Flächen, deren wenige Bewohner umgesiedelt werden könnten. Außerdem sei das Gelände durch die K117 bereits verkehrsmäßig angebunden. Die Bürgervertreter sahen darin jedoch keine sinnvolle Alternative für den jetzigen Standort der Autoverladung in Westerland und empfahlen dem Verkehrsausschuss der damaligen Gemeinde Sylt-Ost eine Ablehnung, die auch entsprechend erfolgte.

Visionäre Ideen für die Verlagerung der Autoverladung waren sechs Jahre später auch Inhalt eines studentischen Wettbewerbs der Fachhochschule Münster. 2010 stellten angehende Bauingenieure dem Tiefbauamt der Insel ihr Konzept „Verkehrsarmes Sylt – Utopie oder Chance?“ vor. Darin wurde ebenfalls der Bau von Terminals an der K117 vorgeschlagen – diesmal allerdings auf Freiflächen zwischen Keitum und Archsum südlich der Bahnlinie. Dies würde die Westerländer Innenstadt entscheidend entlasten, so die Argumente der Studenten, und dort außerdem zu einem Flächengewinn von zirka 12 000 Quadratmetern führen, die beispielsweise für den Wohnungsbau genutzt werden könnten.

Ob und wie nunmehr erneut Pläne zu einer Verlagerung entwickelt und dann umgesetzt werden könnten, hängt entscheidend von der Deutschen Bahn (DB) AG ab, die als Eigentümerin der Anlagen diese für den eigenen Sylt Shuttle, aber auch für den Mitbewerber „Autozug Sylt“ von RDC zur Verfügung stellt. „Es gibt seitens der DB AG keine Überlegungen, die Autoverladung zu verlegen. Es gibt scheinbar immer mal wieder Gedanken in der Politik, aber niemals etwas Konkretes“, sagte Pressesprecher Egbert Meyer-Lovis auf Anfrage der Sylter Rundschau – und wies darauf hin, dass die gesamte Infrastruktur der Terminals und der Gleisanlagen neu konzipiert werden müsste. „Gerade in Westerland haben wir 2012 viele Millionen in die Terminalanlagen investiert inklusive Neubau eines Bahnsteiges. Darüber hinaus investieren wir in Gleiserneuerung und Weichen. Der Neubau des elektronischen Stellwerkes ist gerade in der Bauphase.“







von Pierre Boom

erstellt am 09.Jan.2017 | 05:30 Uhr