Biike-Haufen kleiner als sonst? : Abholservice für Sylter Weihnachtsbäume gestrichen

Alle Jahre wieder erfüllen Weihnachtsbäume auf Sylt gleich eine doppelte Funktion: Festlich geschmückt sorgen sie erst für strahlende Kinderaugen und anheimelnde Stimmung – ausgetrocknet sind sie dann bestes Brennmaterial für die Biikefeuer, die traditionell am 21. Februar in allen Inseldörfern entzündet werden. Doch 2017 könnten die lodernden Feuerhaufen zumindest in den Ortsteilen der Gemeinde Sylt deutlich kleiner ausfallen und wesentlich kürzer brennen.

Denn die Gemeindeverwaltung hat dieses Jahr einen vertrauten und für viele selbstverständlichen Service eingestellt: Ausgediente Weihnachtsbäume, die wie gewohnt am Straßenrand stehen, werden nicht mehr von den Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes abgeholt. Stattdessen können die Bürger ihre von bunten Kugeln und glänzenden Lametta befreiten Tannen, Fichten und Kiefern ausschließlich in der Zeit vom 9. Januar bis 3. Februar 2017 auf dem Gelände hinter dem Verwaltungsgebäude im Bahnweg abliefern. Der Sammelplatz ist werktags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet, freitags nur bis 11.30 Uhr.

Die Meldung über die Einstellung der nachweihnachtlichen Dienstleistung verbreitete sich gestern wie ein Lauffeuer auf der Insel. Klaus Vollgraf aus Westerland rief erbost in unserer Redaktion an: „Ich bin entsetzt und verstehe nicht, dass unsere Inselverwaltung mit solchen Maßnahmen die Bürger gegen sich aufbringt. Wie soll man den Baum denn wegkriegen? Und dann noch zu diesen Öffnungszeiten?

Das schafft doch keiner, der tagsüber arbeiten muss.“ Auch in den sozialen Netzwerken wurde das Thema heiß diskutiert. Manche halten es für einen verfrühten Aprilscherz oder einfach nur für ein Trauerspiel, andere kommentierten: „Peinliche Nummer für die Gemeinde. Was bitte mache ich als gehbehinderter Mensch? Oder wie sollen es die alten Menschen machen? Das heißt also, in Zukunft wohl keine Weihnachtsbäume mehr auf Sylt.“

„Gerade ältere Menschen werden nicht begeistert sein von dieser Nachricht“, findet auch Wolfgang Jensen (CDU). „Das über den Bauhof zu organisieren, kann doch nicht so kostenaufwändig sein“, so der Vorsitzende des Finanzausschusses der Gemeinde. „Ich bin ja immer für Sparmaßnahmen, aber das hätte man sich vorher besser überlegen sollen.“

„Mein Gott, haben wir denn keine anderen Sorgen“, erregt sich Gerd Nielsen. „Das hat doch über viele Jahre problemlos funktioniert. Ich kann nicht begreifen, warum das eingestellt wird. Die Kapazitäten beim Bauhof sind doch gerade jetzt vorhanden. Die Mitarbeiter müssen weder Schnee räumen, noch irgendwelche Grünanlagen bepflanzen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende.

„Die überraschende Entscheidung der Verwaltung, dieses Jahr die Weihnachtsbäume nicht einzusammeln, hat viele Sylter – und die Politik der Gemeinde – kalt erwischt. Wäre es nicht deutlich besser gewesen, so etwas vor Weihnachten anzukündigen oder wenigstens einige zentrale Sammelstellen in den Ortsteilen zu schaffen, von denen die Bäume dann zu den jeweiligen Biiken gebracht werden?“, fragt Markus Gieppner (Insulaner/Piraten). „Manch eine Tanne wird dennoch am Straßenrand oder in der Biotonne landen statt dort, wo sie eigentlich hingehört: auf unsere Biiken.“

Moritz Luft, Sylt Marketing Chef, ist persönlich auch als Bürger der Gemeinde von der Maßnahme betroffen und verärgert, sieht aber darin vor allem ein Versagen der Informationspolitik im Rathaus. „Es ist – wie beim gerade erlebten Abreise-Problem – ein Kommunikationsdefizit, das hier den Frust auslöst. Hätte man vor Weihnachten darauf hingewiesen und es den Bürgern vernünftig erklärt, wäre heute die Welle der Empörung nicht so hoch“.

Nikolas Häckel hingegen versteht die ganze Aufregung nicht und argumentiert mit personellen sowie finanziellen Gründen: Der Bauhof übernehme seit 2016 als neue Aufgabe die Kontrolle der Löschwasserversorgung, um das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehren zu entlasten. Eine Aufstockung der Personalstellen sei aufgrund der Finanzlage der Gemeinde nicht möglich.

„Daher werden personalintensive Maßnahmen, die nicht zwingend originäre Aufgabe des Bauhofes sind, kritisch betrachtet, um die wichtige Aufgabe einer funktionsfähigen Löschwasserversorgung für gesicherten Brandschutz zu gewährleisten“, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt auf Anfrage der Sylter Rundschau mit. „Nur ergänzend käme hinzu, dass das Einsammeln von Weihnachtsbäumen Kosten von rund 15 000 Euro verursachen würde – wenn man bedenkt, dass die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen oft über dreistellige Beträge diskutierten, ist ein fünfstelliger Betrag schon budgetrelevant.“

In allen anderen Inselgemeinden werden alte Weihnachtsbäume aber wie immer von Bauhofmitarbeitern oder auch der Jugendfeuerwehr abgeholt – in der Regel etwa zwei Wochen vor dem 21. Februar. Damit ist in List, Kampen, Wenningstedt sowie Hörnum das Biikebrennen gesichert und der Winter kann in Feuerschein vertrieben werden.



von Pierre Boom

erstellt am 06.Jan.2017 | 04:31 Uhr

