Messerattacke auf Sylt : 66-Jähriger attackiert jungen Mann mit Messer

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Westerland | Die Begegnung mit einem pöbelnden 66-jährigen Mann aus Dortmund im Bahnhof Westerland hat für einen 18-jährigen Sylter schmerzhafte Konsequenzen gehabt. Die beiden alkoholisierten Männer waren sich gegen 4.20 Uhr am Sonnabend Morgen im Wartesaal begegnet, heißt es von der Polizeidirektion in Flensburg.

Die Pöbeleien mündeten in eine verbale Auseinandersetzung, bei der der Dortmunder zu einem großen Klappmesser griff und seinem Kontrahenten eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Oberschenkel zufügte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem betrunkenen mutmaßlichen Angreifer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von rhe

erstellt am 06.Feb.2017 | 11:49 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen