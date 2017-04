Tinnum auf Sylt : 64-Jähriger stürzt mit Fahrrad – Lebensgefahr

Tinnum | Ein Fahrradfahrer ist am Freitagabend in Tinnum auf Sylt gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige war gegen einen Bordstein gefahren und dabei vom Rad gefallen, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 10:35 Uhr