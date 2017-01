Bei Bad Oldesloe : Zwei Tote bei schwerem Unfall auf der A1

1 von 1 Foto: Christian Timmann 1 von 1

Bad Oldesloe | Ein flüchtiger Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag auf der A1 bei Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein möglicherweise einen schweren Unfall mit zwei Toten und weiteren Verletzten ausgelöst. Für die eintreffenden Rettungskräfte bot sich ein schreckliches Bild: Auf der Autobahn in Richtung Süden standen zwischen den Auffahrten Reinfeld und Bad Oldesloe zwei schwer zerstörte Fahrzeuge, zwei Tote lagen an der Außenschutzplanke der Gegenfahrbahn.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei stand ein beschädigter Toyota unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen. Ob sich das Fahrzeug möglicherweise als Folge eines Unfalles dort befand, ist noch unklar. Fahrer des Toyotas war ein 54-jähriger Mann aus Bielefeld. Ein 44-jähriger Honda-Fahrer aus dem Kreis Stormarn bemerkte das unbeleuchtete Fahrzeug, hielt auf dem Standstreifen an, begab sich zum Toyota und half dem Bielefelder aus dem Auto. Vermutlich stellten sich beide vor die Front des Toyota.

Ein 44-jähriger Kölner fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hyundai auf der linken Spur in Richtung Süden, bemerkte offensichtlich den unbeleuchteten Toyota zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Toyota auch gegen die beiden Männer, welche dadurch über die Mittelschutzplanke schleuderten. Beide Männer wurden dadurch so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle Ihren Verletzungen erlagen. Zu einem weiteren Unfall ist es nicht gekommen.

Die Beifahrerin des Hondas erlitt einen Schock. Der Fahrer des Hyundai wurde, leicht verletzt, ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen.

Im Rahmen der Fahndung nach einem etwaigen flüchtigen Unfallbeteiligten (möglicher Unfall, auf Grund dessen der Toyota unbeleuchtet auf der Fahrbahn stand), konnten Beamte im Gewerbegebiet von Bad Oldesloe einen Pkw Ford aus Winsen/Luhe mit frischen Unfallschäden auffinden. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Fahrzeughalter stark alkoholisiert zu Hause angetroffen werden. Ob dieser in den Unfall verwickelt war, müssen noch weitere Ermittlungen ergeben. Diese dauern an.

Zusätzlich wurde die Umgebung der Unfallstelle mittels Hubschrauber mit Wärmebildkamera abgesucht, um einen möglichen verletzten oder flüchtigen Unfallbeteiligten aufzufinden. Die Absuche verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Autobahn musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen für längere Zeit voll gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Norden ist mittlerweile wieder frei gegeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Peter Wüst

erstellt am 27.Jan.2017 | 07:16 Uhr