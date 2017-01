Stormini : Zur Spendenübergabe nach Afrika

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Kinderstadt Stormini im Sommer 2016 in Trittau hat viel Spaß gemacht. Darüber sind sich alle einig, auch die noch amtierende Stormini-Bürgermeisterin Amira aus Ahrensburg: „Man ist dort sehr selbstständig, hat viel Freizeit und sorgt für sich selbst“, sagt die 14-Jährige, die im nächsten Jahr bereits als Teamer eingesetzt wird. Sie überbrachte jetzt eine Spende über 500 Euro, die die teilnehmenden Kinder von ihrem „verdienten“ Geld in Stormark-Währung abgezweigt hatten, an das Gymnasium Trittau. Während der einwöchigen Aktion wurden die Projekte von Unicef und der Tansania-Schüleraustausch des Gymnasiums Trittau dem Kinderparlament vorgestellt. „Beide Projekte waren so interessant, dass sich die Kinder nicht entscheiden konnten und für beide spenden wollten“, berichtet Romina Hertz vom Stadtjugendring Ahrensburg. Geplant waren 5000 Stormark, heraus gekommen ist das Doppelte. Das wurde belohnt von der Kreishandwerkerschaft und dem Kreisjugendring, die ihrerseits etwas dazu gaben und die Spende in je 500 Euro für die beiden Projekte umwandelten.

Die Kinderstadt Stormini feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und findet in der ersten Woche der Sommerferien (23. bis 29. Juli) in Reinbek Neu-Schönningstedt statt. Bewerbungen können vom 1. bis 15. Februar unter www.stormini.de abgegeben werden. 250 Kinder von neun bis 13 Jahren können teilnehmen.

Die Partnerschaft des Gymnasiums Trittau mit der Schule in Ailanga besteht seit 2004. Im Wechsel besuchen sich kleine Schülerdelegationen. Im Februar fahren vier Achtklässler in Begleitung von zwei Lehrkräften nach Afrika und werden die Spende überbringen. „Meistens wird Schulmaterial dafür eingekauft wie Hefte, Stifte und Bücher und auch die Bibliothek muss aufgestockt werden“, berichtet Jörg Berger.

Die Schüler sind schon sehr gespannt auf den Gegenbesuch, denn im Herbst hatten sie schon die Afrikaner bei ihrem Besuch in Trittau kennengelernt. In Trittau wohnen die Gäste in Gastfamilien, in Ailanga in einem Gästehaus der Kirche, da die Schüler dort in einem Internat leben und teilweise selbst nur in den Ferien nach Hause fahren, da die Wege so weit sind. Die Eine-Welt-AG überbringt noch eine weitere Spende in Höhe von 2000 Euro, die in ein Wasserprojekt fließen sollen.

„Das Projekt wird seit drei Jahren unterstützt. Das Geld ist für einen Wasserspeicher gedacht“, sagt Lehrerin Jana Beck, die den Besuch begleitet. „Im Mittelpunkt des Austausches steht der persönliche Kontakt der Kollegen und Schüler“, so Schulleiter Edgar Schwenke.