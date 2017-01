Zum Hauptgang ein Kriminalfall

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Wer ist der Mörder der drei skurrilen Ritter Gilbert, Brutus und Michelle? Wer hat am Königshaus Interesse, die drei Bewerber um die Hand der schönen Königstochter hinterrücks und kaltblütig mit Gift aus dem Weg zu räumen? Ist es der König, der sie als nicht gut genug für seine Tochter erachtet? Ist es Königin Victoria, der eine Affäre mit dem schönen und eitlen Ritter Gilbert nachgesagt wird? Oder gar die holde Tochter, die sich ihren Zukünftigen selbst aussuchen möchte? Der Medicus wünscht sich eine Demokratie. Will er deshalb auch den König ermorden? Beim Krimi-Dinner ist so gut wie jeder verdächtig. Das machte den Abend in der Matthias-Claudius-Kirche ja so spannend.

Neun Laiendarsteller der evangelischen Jugend verzauberten ihr Publikum mit einem spannenden Kriminalstück in mittelalterlichen Kostümen und mit der dementsprechend festlichen Dekoration. Kandelaber auf den festlich und nach allen Regeln der Kunst eingedeckten Tischen, ein gedämpftes Licht, mittelalterliche Musik.

Mit ein paar Tricks wurde der Altarraum zur Bühne. Diakon Sascha Dornhardt, noch neu in der Ev. Kirchengemeinde, hatte die Idee für das Krimi-Dinner, brachte sie aus seiner alten Gemeinde mit. Eine Premiere also in der Karpfenstadt. Die Kostüme konnten sich die Akteure beim Verein Bad Oldesloe macht Theater ausleihen, für die Technik waren Peer Franzen und Nils Christophersen zuständig. Zwei Krimi-Dinner mit jeweils 63 Gästen hatte das 40-köpfige, engagierte Team zu bewältigen – ein restlos ausverkauftes Kriminal-Event.

Der Diakon schlüpfte gleich in zwei Rollen: Er mimte den grausamen Inquisitor, der am Ende alle unter Generalverdacht stellt und Ritter Brutus, der durch Gift zu Tode kommt. Die Darsteller bezogen immer wieder das Publikum mit in das Geschehen ein. Es wurde bei den Ritterkämpfen mit auf die Bühne geholt oder musste die wackeren Brautbewerber mit Schlachtrufen wie „Du hast die Haare schön“ für den eitlen Ritter Gilbert, „Lieber feig als tot“ oder „Zickezacke“ anfeuern.

Hofnarr Fritz gab dabei immer seine lustigen Kommentare ab und tanzte um die Tische herum. Ein wenig Lokalkolorit gab es auch: Sir Brutus hatte auf seinem Weg vom Steinfelder Wohld mal schnell ein paar Oldesloer zur Strecke gebracht, und auch die Zarpener konnten ihn nicht aufhalten. Die Lacher hatten die Darsteller bei aller Spannung mit vielen kleinen Gags auch auf ihrer Seite und mussten das eine oder andere Mal selbst ein Lachen unterdrücken.

Bei aller Spannung kamen die Gaumenfreuden jedoch nicht zu kurz, denn das einstündige Stück war in Szenen aufgeteilt. Zu den vier Gängen des Krimi-Menüs verließ das Ensemble geschlossen die Bühne, während fleißige Helfer die nächsten Köstlichkeiten auftrugen. Ein 15-köpfiges Team der Männerkochgruppe des Claudiusmahls, sowie Mitglieder des Väter-Kinder-Camps zauberten in der Küche des Gemeindehauses ein wahres Festmahl.

„Wir haben für 150 Personen gekocht“, sagt Pastor Bernd Berger. Das Kochteam half dann auch beim Servieren und tischte als Vorspeise ein Ingwer-Karotten-Süppchen im Roggenmantel auf. Als zweiten Gang wurde ein Chicoree-Avocado-Salat serviert. Als Hauptgang gab es ein orientalisches Gulasch vom Angusrind mit Kartoffel-Pastinaken-Sellerie-Stampf und Vanille-Röstrotkohl. Vor dem Dessert mussten die Gäste in geheimer Wahl abstimmen. Wer hat die drei Ritter ermordet? Vor der Auflösung wurde das Dessert – Tonkabohnen in Panna cotta auf Waldbeerenspiegel – serviert. Am Ende entpuppte sich ganz überraschend Hofnarr Fritz als der kaltblütige Mörder, der aus Rache seine Kontrahenten aus dem Weg räumte. Das hatten nur wenige Gäste erraten, was aber dem Spaß an dem kurzweiligen und mit viel Liebe inszenierten Kriminal-Dinner keinerlei Abbruch tat.











von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 22.Jan.2017 | 15:46 Uhr

