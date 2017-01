Tremsbüttel : Würdigung für besondere Verdienste

vergrößern 1 von 2 Foto: mg 1 von 2

Mit 29 Einsätzen konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Tremsbüttel mit ihren 34 männlichen und acht weiblichen Aktiven nach den Worten ihres Wehrführers Jürgen Schaa über Arbeit 2016 nicht beklagen. Es gab neun Brandeinsätze – darunter ein Großfeuer in der Beektwiete –, 19 technische Hilfeleistungen und eine Alarmübung in Hammoor.

Nach den Worten des Fördervereins-Vorsitzenden Lars Schröder hat sich der Ende 2012 gegründete gemeinnützige Verein mit derzeit 107 Mitgliedern sehr gut entwickelt. Mehrere Beschaffungsmaßnahmen und Aktionen der Wehr und ihrer Jugendwehr konnten im Berichtsjahr mit rund 8000 Euro unterstützt werden. Darunter als „größte Brocken“ die Anschaffung eines Nass-Saugers und eines Schlauchaufwicklers.

An der dreistündigen Hauptversammlung im Gerätehaus nahmen neben Bürgermeister Norbert Hegenbart und Kreisbrandmeister Gerd Riemann auch Ehrenamtswehrführer Hans Kunde (Hammoor), sein Nachfolger Harald Gewe (Fischbek), dessen Stellvertreter Marc Strangmeyer (Todendorf), ferner die Wehrführer aus Hammoor (Jürgen Feddern), Rohlfshagen (Wilfried Helms) und Lasbek (Sven Oberkofler) sowie eine fünfköpfige Abordnung aus dem mecklenburgischen Klütz unter Leitung ihres stellv. Wehrführers Hardy Kemps teil. In dieser Kleinstadt-Wehr in der Nähe von Grevesmühlen war Ende 2014 die wegen Personal- und Geldmangels aufgelöste langjährige Tremsbütteler Partnerwehr Damshagen aufgegangen. Die Klützer Kameraden setzen seitdem die bewährte Partnerschaft mit Tremsbüttel fort.

Über die Aktivitäten der mit 118 Terminen aktiven 27-köpfigen Jugendfeuerwehr berichtete die bisherige Jugendgruppenleiterin Fenja Schacht (17). Die JF, die im September 2016 ihr 20-jähriges Bestehen feierte, ist mit 24 Jungen und drei Mädchen die größte Jugendwehr im Amt Bargteheide-Land. Neuer Jugendgruppenleiter ist Niklas Scheld (15).