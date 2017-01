Workshops & Konzerte im Akkord

1 von 1 Foto: srp 1 von 1

„Es ist einfach genial. Das Kub ist ein Riesengewinn für uns“, sagt Alireza Zare. Der Leiter der Oldesloer Musikschule für Stadt und Land ist jetzt genau seit zehn Jahren im Amt und hatte noch nie so viel zu tun, wie jetzt nach dem Umzug ins neue Kultur- und Bildungszentrum. Die Schülerzahlen steigen weiter an und in diesem Jahr wird es so viele Workshops und Veranstaltungen geben, dass man schon mal den Überblick verlieren kann.

„Wir haben hier so viele neue Möglichkeiten und können natürlich sehr viel besser arbeiten, als im alten Gebäude in der Königstraße. Wir haben mehr und bessere Übungsräume, einen tollen Saal und auch das Foyer können wir für Veranstaltungen nutzen“, sagt Zare. Und es gebe eine viel größere Vernetzung für kulturelle Veranstaltungen im Kub. Doch noch ist Platz für alle 2052 Schüler der Musikschule, die inzwischen von 54 Dozenten unterrichtet werden.

Nach wie vor steht die Gitarre an erster Stelle der beliebtesten Instrumente, gefolgt vom Klavier und dem Schlagzeug. Aber es gibt auch ein paar Instrumente, die überhaupt nicht nachgefragt werden, obwohl es Dozenten dafür gäbe. „Die Oboe und das Fagott werden leider nicht unterrichtet, da gibt es kein Interesse für“, bedauert Alireza Zare. Um das zu ändern, wird die Musikschule am Sonnabend, 18. Februar, einen Tag der Blasinstrumente veranstalten. Von 15 bis 18 Uhr können dann alle Interessierten verschiedene Blasinstrumente in Aktion erleben und auch selbst ausprobieren. Als Finale wird es ab 18 Uhr ein Abschlusskonzert von Schülern, Ensembles und Dozenten geben. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am selben Tag lädt auch der Fachbereich Ballett und Tanz zum Workshop „Jazztanz/Jazzgymnastik“ ein, der von 10 bis 15.30 Uhr in den Räumen der Schule für Ballett & Tanz an der Hamburger Straße 25 stattfinden wird. Die Schule von Katharina Gutzeit ist seit einem Jahr ein eigener Fachbereich der Musikschule und erfreut sich ebenfalls steigender Schülerzahlen, aktuell sind es 110. Den Workshop leitet Susanne Möding, die in den vergangenen Jahren eher als Choreografin arbeitete, jetzt aber wieder als Ballettlehrerin aktiv werden möchte. „Das wird spannend. Wir machen richtige, klassische Jazzgymnastik, die viele noch aus den 1970er Jahren kennen. Wir wollen gemeinsam ein paar Schrittfolgen erlernen, die dann zu einem Jazztanz zusammengesetzt werden“, erzählt die 51-Jährige. Wichtig sei einzig und allein der Spaß am Bewegen nach Musik.

Einen weiteren Workshop gibt es am Sonnabend, 13. Mai. Ausgehend von der Architektur des Kub und den Besonderheiten seiner Räume wird Dozentin Katharina Gutzeit mit den Teilnehmern einen speziellen Tanz entwickeln, und zwar auf zwei Etagen. Am Schluss steht eine gemeinsame, öffentliche Aufführung als freie Performance.

Und natürlich gibt es auch wieder ein paar neue Dozenten. So hat Christina Pfau die Vertretung für Gesangsdozentin Julia Hallmann angetreten. Die 29-Jährige unterrichtet neben Stimmbildung für Musical, Pop und Klassik auch noch Klavier und übernimmt einen Kurs in der Musikalischen Frühpädagogik.

Das umfangreiche Veranstaltungsprogramm der Musikschule startet am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr mit einem Konzert von „Jugend musiziert“. Es ist gleichzeitig die öffentliche Generalprobe für die Teilnehmer, die sich schon monatelang auf den Wettbewerb vorbereiten. „Wir haben uns sehr viel vorgenommen, es wird ein schönes Jahr“, ist sich Alireza Zare sicher.

>Die Musikschule ist unter Ruf (04531) 8936119 und www.oldesloer-musikschule.de zu erreichen.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen