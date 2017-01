Hammoor : Windkraft bremst Entwicklung aus

1 von 1 Foto: st 1 von 1

Warum das Gebiet zwischen der A 1 und der A 21 am Autobahnkreuz Bargteheide als Windeignungsfläche kartiert wurde, weiß eigentlich niemand. Unstrittig ist, dass anhand der vorgegebenen Kriterien wie Abständen zu Orten, Siedlungen oder Naturschutzgebieten ganz Schleswig-Holstein „vermessen“ wurde. Allerdings gehörten bekannte Planungsabsichten auch zu den Kriterien.

In Kiel ist seit langem bekannt, dass am Kreuz östlich der A1 der Autohof geplant ist. Staatssekretär Dr. Frank Nägele hatte bereits vor drei Jahren in Ahrensburg Unterstützung für das Projekt zugesagt, das zudem mehr im Interesse des Bundes und des Landes als des Kreises liegt. Vom Verkehrsministerium scheint die Information aber irgendwie nicht in die Planungsabteilung gelangt zu sein, die zu Albigs Staatskanzlei gehört.

Dort hätte man auch wissen müssen, dass der Kreis und Hammoor schon lange über ein mögliches Gewerbegebiet in dem Bereich nachdenken, das nur deshalb nicht realer wurde, weil sich der Bau einer Ortsumgehung immer wieder verzögerte.

Wenn es nur mangelnde Wissen und schlechte Informationsübermittlung war, sollte es eigentlich kein Problem sein, die Fläche wieder aus dem Windplan herauszunehmen. Mit Politik hat das eigentlich nichts zu tun, trotzdem wird es politisch nicht von allen gewollt. In der Runde, zu der WAS-Geschäftsführer Detlev Hinselmann geladen hatten, wollten Grüne und SPD lediglich eine Verkleinerung der Windeignungsfläche, um den Autohof zu ermöglichen. Zu Gewerbegebieten ist ein Mindestabstand von 400 Metern vorgeschrieben, in der jetzigen Planzeichnung sind es nur 150 Meter.

Allerdings würde auch eine verkleinerte Windfläche jegliche andere Planungen für das Gebiet unmöglich machen. Dem Eigentümer kann zwar nicht vorgeschrieben werden, dass dort Windräder gebaut werden, er darf aber auch nicht an die WAS verkaufen, damit die dort Gewerbe ansiedelt.

Wenn die Fläche im Plan bleibt, wird es rechtskräftig, „und wir müssen die Ziele der Raumordnung und Landesplanung beachten“, sagt Kreisbauamtsleiter Klaus Kucinski. Direkten Einfluss haben weder der Kreis noch die Politiker: Ob die im Rahmen der Planung vorgebrachten Einwände beachtet werden, ist eine Frage der behördlichen Abwägung.

Die Argumente aus Stormarn sind aber gewichtig. Laut der gemeinsam mit Hamburg erstellten Prognose zur Gewerbeflächen-Entwicklung in der Metropol-Region werden im Kreis Stormarn 60 Hektar benötigt. Die sind immer schwieriger zu finden, die Hälfte davon wäre aber zwischen den beiden Autobahnen am Kreuz Bargteheide realisierbar. In der Metropolregion wird das Geld verdient, das Kiel ausgibt.

von Rolf Blase

erstellt am 09.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen