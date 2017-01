Todendorf : Wie sich Senioren schützen können

vergrößern 1 von 2 Foto: jpm 1 von 2

In der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur, vor allem im Speckgürtel der Metropolen sind sie unterwegs. „Bei uns kommt noch die verkehrsgünstige Lage hinzu“, sagt Renate Dwenger vom Todendorfer Seniorentreff. Denn A 1 und B 404 sind nah. Grund genug für sie, zu einem Infotag zum Thema Einbruchschutz einzuladen.

Lassen Sie Fenster nicht auf Kipp Stehen

Mit von der Partie sind Polizeihauptkommissarin Kathrin Bertelsen und Sicherheitsberater Gerd-Joachim Kube sowie drei Fachfirmen. Gut 60 Senioren informieren sich bei ihnen im Mehrzweckhaus. „Vor einigen Jahren gab es bei uns im Waldweg große Probleme“, sagt Renate Dwenger. Fast in jedes zweite Haus sei dort damals eingebrochen worden. Manche Tipps sind einfach und mit wenig oder keinen Kosten verbunden. „Lassen sie Fenster nicht auf Kipp stehen, denn dann sind sie so gut wie offen“, sagt die Hauptkommissarin. Einbrecher seien meist Gelegenheitstäter, die eine für sie günstige Situation ausnutzten. Haustüren sollten deshalb immer verschlossen sein, auch wenn die Bewohner anwesend sind.



Kamera-Attrappen kosten nicht viel

Auch Attrappen von Kameras oder Alarmanlagen und Bewegungsmelder kosten nicht viel, ebenso eine Zeitschaltuhr, die in unregelmäßigen Abständen das Licht einschaltet. Überquellende Briefkästen und auch tagsüber geschlossene Rollläden sind Magneten für lichtscheues Gesindel, wobei allerdings festzuhalten ist, dass auch die Tageseinbrüche zunehmen. Leitern sollten immer abgeschlossen bleiben und auch Schuppen, um den Tätern nicht noch das Werkzeug zu liefern. Auch Kasematten können ohne großen Aufwand gesichert werden. Kube hat eine Ausbildung als Sicherheitsberater in der Verwaltungsfachhochschule Altenholz absolviert. Der Pensionär unterstützt seitdem die Arbeit der Polizei und sieht seine Rolle auch als Vermittler zwischen Bürgern, Ordnungshütern und den Opferhilfsorganisationen. Er gibt Kurse in Volkshochschulen und anderen Institutionen auch zu den Themen Internet und Verbraucherschutz und kennt die meisten Kniffe der Ganoven.

Auf Wunsch kommt Gerd-Joachim Kube auch zu Veranstaltungen und Seniorentreffen, wie jetzt in Todendorf. Der Pensionär ist Vorsitzender der Initiative „Bürger für Sicherheit“ im einbruchsgeplagten Großhansdorf. „Im vorletzten Jahr gab es bei uns 80 Einbrüche“, sagt er. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels: „Fast die Hälfte davon ist gescheitert“, sagt er. Entscheidend sei der Zeitfaktor. „Die Täter wollen schnell rein und raus, sie bleiben maximal drei Minuten“, bestätigt die Polizistin. Wenn ein Gebäude ihren Einbruchsversuchen so lange standhält, geben sie meist auf.

Täter wollen schnell rein und wieder raus

Wer Fenster und Türen entsprechend einbruchhemmend nachrüstet, wohnt sicherer. Über entsprechend geschulte Fachfirmen informiert die Polizei unter www.k-einbruch.de. Sie bieten auch kostenlose Beratung in der Wohnung an. Für bauliche Maßnahmen gibt es Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von zehn Prozent der Kosten, wenn mindestens 2000 Euro investiert werden. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein fördert sogar 20 Prozent.

Spielen Sie nicht den Helden

Wachsame Nachbarn sind ein weiterer Schutz. Bei verdächtigen Vorkommnissen sollte man nicht den Helden spielen, sondern möglichst umgehend die Polizei alarmieren. Kube hat noch einen Tipp: „Besonders wenn man altertümliche Vornamen hat, sollten sie nicht im Telefonbuch stehen.“ Auch die Adresse sollte nicht vermerkt werden.



>Kontakt: Unter (04102) 65761 oder 0160/845 06 01 ist der Sicherheitsberater erreichbar.