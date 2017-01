Trittau : Werbung für das Blitz-Web

1 von 1 Foto: bim 1 von 1

Seit Herbst 2016 werben die Vereinigte Stadtwerke Media (VS Media) für den Ausbau des Glasfasernetzes in Trittau. Im Norden des Ortes soll mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden. „Viele Gewerbekunden haben sich sofort entschlossen, dabei zu sein“, so Petra Grimm, zuständig für Privatkundenvertrieb und Öffentlichkeitsarbeit. Bei den Privatkunden hapert es allerdings noch mit der Mindestquote von 45 Prozent, die erreicht werden müsse, um mit dem Ausbau zu beginnen. Sie liegt noch unter zehn Prozent. „Die Leute fühlen sich in Trittau subjektiv gut versorgt durch die Grundversorgung mit dem Kupferkabel“, weiß Bürgermeister Oliver Mesch. „Doch das Glasfaser ist eine der größten und wichtigsten Infrastrukturprojekte“, betont er.

Denn: Die Kapazitäten des Kupferkabels reichen in ein paar Jahren nicht mehr aus. Schon jetzt bemerken Nutzer Schwankungen, je mehr Nutzer ans Netz gehen. Und nicht immer kommen die versprochenen Leistungen auch an.

„Wir garantieren 200 Mbit/s, wenn Sie 200 gebucht haben“, so der Leiter der VS Media, Matthias Schubert. Zudem spart jeder, der sich mindestens für ein Produkt des Angebots, das aus Internet, TV und Telefon besteht, bucht, Anschlusskosten von 800 Euro. Die VS Media hat ihren Sitz in Nusse und ist dort telefonisch für alle Rückfragen, sei es zum Vertragsabschluss als auch bei Störungen zu, erreichen. Technikgebäude sind in Trittau schon installiert. Im Herbst soll mit dem Ausbau begonnen werden, wenn die Quote erreicht wird. Dann beginnt auch die Werbung für Trittau-Süd. Die nächste Möglichkeit, sich zu informieren und auch einen Vertrag abzuschließen, besteht Donnerstag, 19. Januar, von 16 bis 20 Uhr im Modulbau der Hahnheideschule. Zudem wird demnächst eine regelmäßige Sprechstunde in Trittau eingerichtet.





>Mehr Informationen und erklärende Filme auch im Internet auf: www.vereinigte-stadtwerke.de.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen