Wer spielt beim 10. Bandfestival in Bargfeld-Stegen?

Blues, Pop, Rock, Country und Funk – die Bandbreite der Stilrichtungen auf dem Bandfestival Bargfeld Stegen hat sich in den vergangenen Jahren immer erweitert. In genau fünf Monaten steigt erneut die große zweitägige Party für die ganze Familie auf dem Dorfplatz. Dann wird es den zehnten Geburtstag der ehrenamtlich durch den Familientreff initiierten zu feiern geben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Aber noch sind Plätze auf der Bühne zu vergeben an Bands aus der Region. Mit den eingereichten Bewerbungen setzt sich im Anschluss das Festival-Team l auseinander. Dabei gibt es aber auch einige Dinge zu beachten. Da das Festival eben ehrenamtlich organisiert ist und keine Eintritte erhoben werden, ist nicht mit einer Gage oder einer finanziellen Zuwendung zu rechnen. Dafür hat sich die Veranstaltung einen guten Ruf erarbeitet, dass sowohl Sound- als auch Licht- und Bühnentechnik absolut professionell sind und sich liebevoll um die auftretenden Musiker gekümmert wird. Und natürlich gibt es ein Catering für die Auftretenden und die Möglichkeit ihre eigenen CDs und T-Shirts zu verkaufen.

>Die Frist: Wer sich bewerben möchte, kann das noch bis 31. Januar unter www.bandfestival-bargfeld.de

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 29.Jan.2017 | 15:58 Uhr