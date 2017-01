Bad Oldesloe : Weihnachtsbeleuchtung: Wer zahlt in diesem Jahr?

1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Traditionell wird nach den „Drei Heiligen Königen“ am 6. Januar die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt abmontiert. Dann wird auch eine Bilanz gezogen werden, wie teuer die Beleuchtung zum Weihnachtsfest 2016 war. Zu Zeiten der Gemeinschaft Oldesloer Kaufleute – kurz GOK – war diese mit bis zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen müsste.

In dieser Weihnachtssaison zahlten die Innenstadtgeschäfte keinen Zuschuss. Bürgermeister Jörg Lembke möchte diese Diskussion nicht unnötig zu hoch kochen lassen. „Wir werden die Beleuchtung abmontieren, uns die Kosten anschauen und dann da einen Strich drunter machen“, so Lembke. „Kürzlich ist ja auf LED-Technik umgestellt worden. Somit sind die Kosten im Vergleich zu früher wohl bis zu 80 Prozent niedriger. Es wäre allerdings ganz allgemein trotzdem wünschenswert, wenn sich die Geschäftsleute in die Finanzierung einbringen. Das wäre halt auch ein Zeichen“, so Lembke. Generell begrüße er es, wenn die lokale Wirtschaft von sich aus Aktionen finanziell unterstütze, ohne dass jemand dazu verpflichtet werde.

Das Thema „Innenstadt“ und die Einbringung der Kaufleute wird in diesem Jahr noch häufiger auf dem Tisch des Bürgermeisters landen. Noch steht nicht fest, wie es mit der durch die Agentur Prodibra beantragten 25 000 Euro Förderung für die Kampagne „Ich bin für Einkaufen in Bad Oldesloe“ weitergeht. Auch über die Ausrichtung der verkaufsoffenen Sonntage wird noch diskutiert.