Buddikate : Wegen Panne in Drogenkontrolle

Drogenverdacht, keinen Führerschein und fehlender Versicherungsschutz – die Autobahnpolizei und der Zoll haben in der Nacht zu Freitag bei einer Kontrolle einen 25-Jährigen Autofahrer aus Hamburg auf der Raststätte Buddikate-West geschnappt. Er war zuvor wegen einer Autopanne aufgefallen. Die Zollbeamten fanden bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel in dem Mercedes. Bei einer Überprüfung des 25-Jährigen wurden weitere Vergehen festgestellt: Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Drogeneinfluss und fehlender Versicherungsschutz. Noch auf der Raststätte wurde der Mercedes stillgelegt. Zwei weitere Insassen mussten ihre Fahrt in einem Taxi fortsetzen. Die Feuerwehr Hammoor musste auslaufenden Kraftstoff auffangen.

von Andreas Olbertz

erstellt am 06.Jan.2017 | 15:54 Uhr

