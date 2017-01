Bad Oldesloe : Was wird aus der Kantine ?

vergrößern 1 von 2 Foto: Blase 1 von 2

„Ich war geschockt, als ich die Zahl hörte“, sagt Hans-Werner Harmuth. Der Stormarner Kreispräsident würde den in die Jahre gekommenen und wenig repräsentativen Raum gerne aufmöbeln lassen, in den der Kreistag zu bestimmten Anlässen einlädt. Die Lust dazu verging Harmuth aber erstmal, als er die Kosten vernahm: Für die komplette Renovierung inklusive Garderobe und Küche hatte die Bauverwaltung 470 000 Euro ausgerechnet.

Dem Bereich unterhalb des Kreissaals, in dem einmal die Kantine der Kreisverwaltung war und in die der Kreistag zum Beispiel zum Kommunalen Abend einlädt, sind die Jahrzehnte deutlich anzusehen. Von Patina kann dabei allerdings keine Rede sein. Deshalb wird nicht zum ersten Mal über eine Renovierung nachgedacht. Als 2009 der Sitzungssaal modernisiert wurde – was inklusive Technik und Möbel 440 000 Euro kostete – wollte man nicht noch ein paar hunderttausend oben drauf legen. Im vergangenen Jahr landeten die schon mal im Haushalt angesetzten 300 000 Euro auf der Streichliste.

Vergessen war die Renovierung aber schon aufgrund der regelmäßigen Treffen in den Räumen nicht. Auch nicht in der Bauverwaltung, die ein Sanierungskonzept ausarbeiten und die Kosten ermitteln sollte. Allein 110 000 Euro sind danach für eine neue Lüftungsanlage fällig. Zurzeit gibt es nur eine, die Untergeschoss und Kreistag nur zusammen belüften kann. Gut 100 000 Euro sind für die Kantine selbst fällig, 65 000 für Garderobe und Flur, 23 500 für neue Fenster 20 000 für die Küche, knapp 30 000 für das Foyer. Und weitere 120 000 Euro sind Nebenkosten, weil man es extern vergeben will.

„Ich bin nicht bereit, fast eine halbe Million Euro für einen Raum auszugeben, wo wir uns viermal im Jahr treffen“, sagte Frank Schmalowsky (SPD). So viel Geld könne man nur bewilligen, wenn die Räume auch anderweitig genutzt würden und es dafür auch ein Konzept gebe, war er sich mit Bernd Freytag (CDU) einig.

Man habe bereits verschiedene Möglichkeiten sondiert, sagte Stephan Brockmöller aus dem Bauamt. Denkbar seien die Nutzung als Pausen- oder Sozialraum, für Schulungen, Veranstaltungen und Seminare sowohl intern als auch von externen Anbietern. „Wir können ein Nutzungskonzept vorlegen“, kündigte Bauamtsleiter Klaus Kucinski an, der sich klar gegen eine „halbgare Lösung“ aussprach. „Wenn man das schon anpackt, muss man es ordentlich machen. Wenn man das nicht will, machen wir eine Pinselsanierung.“ Also nur überstreichen. Aber das will eigentlich auch niemand.

von Rolf Blase

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:00 Uhr