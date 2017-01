Todendorf : Was bleibt ist die Erinnerung

vergrößern 1 von 2 Foto: jpm 1 von 2

Mit einer besinnlichen Zusammenkunft klingt das Gemeindeleben in der Todendorfer Kirche aus. Der letzte Gottesdienst wurde am Silvesterabend gefeiert. Etwa 100 Besucher waren gekommen, um neue Kraft zu tanken und um Abschied von ihrer Kapelle zu nehmen. Sechs von ihnen sprachen über die Erinnerungen, die sie persönlich mit dem Gotteshaus verbinden.

Fast zwei Generationen hat das Gotteshaus ihren Lebenskreis mit geprägt. „Meine Kinder wurden hier mit Wasser aus dem Gölmbach getauft“, erinnert sich Renate Dwenger. Sie denke mit Wehmut an Hochzeiten, Konfirmationen und Taufen, die sie hier erlebt habe. „Es war für mich ein Ort der Hoffnung, des Staunens und der Familie“, sagte eine andere Teilnehmerin des Abschiedsgottesdienstes. „So viele Besucher habe ich höchstens noch bei einigen Konfirmationen erlebt“, stellte Karin Kreutzfeldt fest, die Vorsitzende des noch amtierenden Kirchengemeinderats.

Im Jahr 1967 wurde die als Autobahnkirche bestimmte Kapelle eingeweiht. Der Zahn der Zeit hat am mar-kanten Bau genagt, für eine kostspielige Sanierung und Unterhaltung des Gotteshauses, das der Christuskirche in Rethwisch ähnlich ist, gibt es keine ausreichenden Mittel. „Es ist architektonisch schwierig, etwas aus Dreiecken zu konstruieren“, sagte Pastor Jan Roßmanek, „aber hier ist es gelungen.“

Was aus dem Gebäude wird, ist derzeit noch offen. Die Gemeinde Todendorf ist an einem Kauf interessiert. „Hier könnte die neue Feuerwehrwache entstehen“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Dwenger. Der Glockenturm könne erhalten bleiben, und in der Wache ein etwas größerer Schulungsraum entstehen: „Dort könnten auch Gottesdienste gehalten werden.“ Es schwingt dabei auch Bedauern über den Strukturwandel in seiner Gemeinde mit: „Wir haben die Friedenseiche und die alte Buddikate verloren, die Sparkasse und die drei ehemaligen Kaufleute sind auch weg.“

„Die Botschaft kann uns überall erreichen, wir werden an einem neuen Ort eine Heimat finden“, sagte Pastorin Susanne Schumacher in ihrer Predigt. Sie verabschiedete an diesem Abend auch Küsterin Beate Appel in den Ruhestand. Die Schließung der Kirche war lange diskutiert worden. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagt Karin Kreutzfeldt, „aber eine Sanierung wäre zu teuer geworden.“ Verständnis für diese Entscheidung hat auch Frank Lilje: „Wirtschaftlich geht es nicht anders. Wenn es jetzt an jedem Sonntag einen Gottesdienst in Eichede gibt, kann ich damit leben.“

Eine Neuwahl des Kirchengemeinderats steht für den 22. Januar an, dann in der Kirche zu Eichede. Während des Gottesdienstes dann wird auch das Gebäude in Todendorf endgültig entwidmet.





