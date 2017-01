Wirtschaft : WAS bleibt auf Erfolgsspur

vergrößern 1 von 2 Foto: Blase 1 von 2

Es waren große Fußstapfen, in die Detlev Hinselmann vor einem Jahr trat. Fast 17 Jahre hatte Norbert Leinius die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn geführt, und er war mit zwei Rekordergebnis nacheinander gegangen. Jetzt legte sein Nachfolger den ersten Jahresbericht vor, und das Fazit fällt positiv aus. 28 Ansiedlungen gab es im vergangenen Jahr, genauso viele wie 2015. Und die Zahl der geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze liegt mit rund 550 genauso hoch.

„Wir haben einen Lauf, und wir spüren natürlich die gute Konjunktur in der Metropolregion“, sagt Hinselmann. Auch sein „Chef“, der ebenfalls neu im Amt ist, zeigt sich zufrieden. „Der nahtlose Übergang war allen wichtig, und das hat ja hervorragend geklappt. Die WAS bleibt auf der Erfolgsspur. Darüber haben wir uns im Aufsichtsrat sehr gefreut“, sagt Landrat Dr. Henning Görtz, der kraft Amtes Vorsitzender dieses Gremiums ist.

Bei den Ansiedlungen handelt es sich in mehr als der Hälfte der Fälle um Erweiterungen (15), drei Stormarner Firmen haben sich einen neuen Standort gesucht. Von außerhalb kamen zehn Betriebe, drei davon drei Betriebe von außerhalb Schleswig-Holsteins kamen. Am meisten tat sich an den Standorte in Siek (acht Firmen), Bad Oldesloe (sechs), sowie Stapelfeld/Braak (vier) und Bargteheide (drei).

Die Firmen kommen fast alle aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistung. „Es sind Unternehmen aus der Region, kleine Betriebe und Mittelständler, die hier Steuern zahlen und die hier ihre Mitarbeiter haben. Also genau das, was wir wollen“, sagt Hinselmann.

Grundsätzlich blicken er und Görtz auch positiv in die Zukunft, die Herausforderungen sind aber hoch. Zum einen fordert die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ihren Tribut: Der Kreis ist nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern auch als Wohnadresse gefragt, die Flächen in Stormarn sind aber begrenzt. Wohn- und Gewerbegebiete, Landwirtschaft, Natur, Freizeit –„Wir spüren die Flächenkonkurrenz an vielen Stellen“, sagt Görtz, „je dichter man an Hamburg kommt, desto ausgeprägter wird das.“

„Es ist das Bohren recht dicker Bretter“, sagt Hinselmann und meint damit nicht nur den Minerva- und Viktoriapark. So heißt die geplante Erweiterung des Rahlsteder Merkurparks in Stormarn und Hamburg, das erste länderübergreifende Gewerbegebiet im Norden. Sowohl in Rahlstedt als auch Stapelfeld gibt es Bedenken, die noch nicht ausgeräumt sind.

Auch Barsbüttel war für ein grenzüberschreitendes Gewerbegebiet im Gespräch. Das war nicht gewünscht, aber es kommt jetzt eine Erweiterung Richtung Norden mit drei Hektar für Möbel Höffner und zwölf Hektar, die die WAS vermarktet.

Verärgert ist man über die Aufnahme von Hammoor in den Windeignungsplan „wider besseres Wissen in der Landesplanungsbehörde.“ Dass die Windfläche zwischen Autobahnen 1 und 21 verkleinert wird, um einen Autohof am Kreuz Bargteheide zu ermöglichen, scheint wahrscheinlich. Görtz und Hinselmann möchten aber die kompletten 30 Hektar aus dem Plan haben. Sie waren mit der idealen Lage auch von der Gemeinde für die künftige gewerbliche Entwicklung vorgesehen. Und sie wären ein nicht unbeträchtlicher Beitrag für die Flächenanforderungen, die Stormarn laut dem länderübergreifendem Gutachten für Gewerbeentwicklung in den nächsten Jahren erfüllen soll.

