Voß: Es entstehen Wohnungen

Launig, nachdenklich, leidenschaftlich – die Begrüßung von Bürgermeister Janhinnerk Voß während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Großhansdorf im Waldreitersaal war nicht nur ein gelungener Mix aus Welt- und Gemeindegeschichte, sondern zugleich auch ein Appell, die bestehenden Werte zu schätzen und nicht zu zerreden.

„Natürlich darf man mal jammern und fluchen, aber wir sollten aufpassen, dass wir als Gesellschaft nicht alles schlecht machen“, sagte Voß in seiner zwölften Neujahrsansprache vor den rund 200 Gästen im Waldreitersaal. Voß rückte Behauptungen gerade, auf dem ehemaligen Reha-Stätten-Gelände am Eilbergweg würden ein Großparkplatz, ein weiterer Supermarkt und eine große Asylbewerberunterkunft entstehen. „Fakt ist, auf einem kleinen Teil des 25 Hektar großen Areals entstehen Wohnungen, überwiegend dort, wo keine Bäume stehen.“

Lang ist die Liste der Vorhaben für das neue Jahr: Bau einer Kindertagesstätte am Kortenkamp, Schaffung eines Waldkindergartens mit 15 Plätzen, Sanierung der Laufbahnen auf dem Sportplatz, energetische Sanierung der Grundschule Wöhrendamm, des Emil-von-Behring-Gymnasiums und der Friedrich-Junge-Schule, Sanierung und Erweiterung des Rathauses, sozialer Wohnungsbau und der Start eines Programms mit dem Ziel, dass Flüchtlinge ihre Unterkünfte selbst unterhalten und pflegen.

Finanzielle Situation geht es der ehemals reichen Gemeinde „im Moment nicht so gut, trotz gestiegener Steuereinnahmen“, so Voß. Im Vergleich zu 2007 nimmt die Gemeinde 55 Prozent mehr ein. Allerdings sind die Kosten für Kinderbetreuung im gleichen Zeitraum um 110 Prozent, von 850 000 auf 1,8 Millionen Euro, gestiegen, nannte Voß ein Beispiel: „Es bleibt nichts übrig, im Gegenteil, der Haushalt 2017 schließt mit einem Minus von 230 000 Euro ab, und wir werden einen Kredit von vier Millionen Euro in Anspruch nehmen.“ Die Zuschüsse an Vereine und Verbände wolle Großhansdorf aber weiter in gleicher Höhe zahlen.





