Bargteheide : Vorfreude auf Stadtfest und Bauvorhaben

Seit vielen Jahren gilt der Bargteheider Neujahrsempfang als geradezu vorbildhaft für eine Veranstaltung dieser Art. Seit Werner Mitsch’ Zeiten treten Bürgermeister und Bürgervorsteher traditionell als Moderatorenduo auf. Daran änderte sich auch unter Henning Görtz nichts, und Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht knüpfte auf ihrem ersten Neujahrsempfang ebenfalls an die Tradition an.

Ob sich viel an dem erfolgreichen Format ändern würde, war eine zentrale Fragen im Vorfeld gewesen. Die Antwort gaben Kruse-Gobrecht und Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth auf der Bühne in einem prall gefüllten Saal. Fazit: der Ablauf blieb ähnlich, es war aber ernsthafter. Das rein weibliche Duo verzichtete auf das Augenzwinkernde in Rück- und Ausblick, das einen Teil der Ansprachen von Mitsch, Görtz und des ehemaligen Bürgervorsteher Horst Kummereinke stets ausgemacht hatte.

Den Part der poetischen Worte übernahm dieses Mal mit Hannes Maaß ein Mitglied der bekannten, jungen Poetry Slam Szene Bargteheides, und Mitgründer des „Wort für Wort Poetry Slams“. Sein Slam zum Thema, dass man sich zu oft und zu schnell auf die Palme bringen lässt, kam bei den Besuchern gut an.

Für viele ehrenamtlich Engagierte von Feuerwehr bis zum Sportverein ist der Empfang traditionell ein Stelldichein. Ihnen galt der Dank von Harmuth und Kruse-Gobrecht. Ein besonderes Lob erhielt neben der Feuerwehr auch der Ring Bargteheider Kaufleute. Positiv hervorgehoben wurde zudem, dass der neue Trägerverein des Kleinen Theaters bereits 110 Mitglieder habe. Auch die Gründungen des Theaterwerkstattvereins wurde in Erinnerung gerufen.

400 Geflüchtete leben aktuell in Bargteheide. Der neue Verein „Bunte Vielfalt“ leiste wertvolle Arbeit. „Es gilt gemeinsam zum Gelingen einer gelebten Integration beizutragen. Die Überzeugung, dass das möglich ist, lassen wir uns auch nicht von aktuellen Terrormeldungen nehmen“, betonte Harmuth unter Applaus. Erinnert wurde an die verstorbenen Bargteheider Horst Kummereincke, ehemaliger Bürgervorsteher, und Elke Heilsberger, die die langjährige Leiterin der Laienspielgruppe des Verschönerungsvereins war.

Der zweite Teil des Empfangs beschäftigte sich mit dem Blick in die aktuellen Pläne der Stadt – Bauvorhaben wie das frei finanzierte, aber nicht unumstrittene „Inklusive Wohnen am Born Ink“ oder der Plan einer „Ökosiedlung“ am Krögen, on der „Stadtdialog Bahnhofsumfeld“.

Zentral bleibe bei allen Vorhaben, dass man keine Kredite aufnehmen möchte. Der Haushalt 2017 umfasse 49,16 Millionen. Davon entfallen 4,37 Millionen auf die Kinderbetreuung, 6,46 Millionen gehen an die Schulen, und 7,9 Millionen sind für Investitionen eingestellt worden. „Die Schuldenfreiheit zu erhalten und gleichzeitig den Notwendigkeiten einer wachsenden Stadt gerecht zu werden, wird die Herausforderung für die politischen Gremien und die Verwaltung sein. Die Rücklagen sind nicht unendlich“, sagte Kruse Gobrecht.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 08.Jan.2017 | 16:32 Uhr