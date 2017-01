Von Amerika bis Zumba Gold

1 von 1 Foto: srp 1 von 1

Morgen ist es wieder so weit, dann werden die druckfrischen VHS-Programmhefte für das neue Frühjahrssemester in rund 29 000 Haushalte in Bad Oldesloe, Reinfeld und Umgebung verteilt. Und ab Mittwoch, 11. Januar, können sich alle Interessierten auch für die Kurse, Workshops und Fachfortbildungen anmelden – entweder schriftlich per Post, im Internet oder auch persönlich in der Geschäftsstelle der VHS im Kub. In Reinfeld sollten Kursteilnehmer darauf achten, dass sich die VHS-Geschäftsstelle jetzt im Neuen Rathaus in der Paul-von-Schoenaich-Straße 7 befindet.

„Letztes Jahr hatten wir einen Kaltstart im neuen Kub, in diesem Jahr wird es deutlich entspannter sein“, sagt Karin Linnemann. Die Leiterin der Oldesloer VHS ist stolz auf das mit 254 Kursen und Veranstaltungen prall gefüllte Programmheft für das am 6. Februar beginnende neue Semester. Darunter sind auch wieder viele neue, spannende Angebote sowie altbewährte Highlights. Ein großer Vorteil im neuen Kub-Gebäude sei die hervorragende technische Ausstattung, betont Karin Linnemann. „Wir sind jetzt super flexibel mit den Deckenbeamern in fast allen Räumen und unserem mobilen Notebook-Wagen. Das ist ein echter Gewinn“, so die VHS-Leiterin. Auf diese Weise könnten benötigte PC schnell und unkompliziert hin und her transportiert werden.

Ganz neu im gut laufenden EDV-Bereich ist der Kursus „Microcontroller – mächtige kleine Helfer“. Kursleiter André Budriks führt in die Geheimnisse der Microcontroller-Programmierung mit Arduino ein und erhält einen spannenden Einblick in die weite Welt winziger, programmierbarer Platinen, die heutzutage überall verbaut werden. Die Kursteilnehmer bauen eine Mini-Alarmanlage, zum Beispiel für den Kühlschrank oder die Schreibtischschublade. Außerdem bietet André Budriks einen Kursus für Videoschnitt an, der sich an Einsteiger wendet, die ihre eigenen Filmaufnahmen zum Beispiel als Doku aufbereiten wollen.

Auch im Bereich der Fremdsprachen wird Neues geboten. „Welcome to America! Was Sie schon immer über die USA wissen wollten ...“ heißt der Lehrgang von Sandra Lange, die selbst in den USA lebte. „Wir suchen noch dringend Kursleiter für skandinavische Sprachen, insbesondere für Dänisch“, sagt Tracy Newton. Sehr beliebt sei auch der Arabisch-Schnupperkursus, der fortgeführt werde, so die Bereichsleiterin. Nach wie vor sehr beliebt sind auch alle Kurse aus dem Bereich Gesundheit und Fitness. Hier wird zum ersten Mal „Zumba Gold“ für ältere, aktive Teilnehmer angeboten. „Tänze aus Griechenland“ können an einem Wochenende im Februar mit Kursleiterin Christine Klingenberg erlernt werden.

Die VHS Reinfeld bietet insgesamt 91 Kurse an und hat die Entgelte das erste Mal seit vier Jahren um zehn Prozent erhöht. „Gleichzeitig werden aber auch die Honorare der Dozenten um zehn Prozent steigen“, sagt VHS-Leiterin Gabi Stöver-Marx. Neu im Angebot sind Alternative Heilmethoden bei Schmerzen, Power Yoga, die Fertigung von Fimo-Schmuck sowie zwei Workshops von Gabi Liedtke für Gesangschoaching und Gitarrenspiel. Nach wie vor gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche, die aber im Zuge der offenen Ganztagsschule weiter abnehmen.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 09.Jan.2017 | 18:41 Uhr