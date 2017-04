Vogelgrippe: Weitere Bezirke aufgehoben

Der Kreis Stormarn hat in weiteren Kommunen die Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete zum Schutz gegen die Geflügelpest aufgehoben. In den Gemeinden Barsbüttel und Oststeinbek und den Städten Glinde und Reinbek entfallen die zuvor angeordneten Schutzmaßnahmen. Anlass waren Anfang März Fälle in Bergedorf und auf der Veddel in Hamburg. Seitdem wurden dort aber keine weiteren Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln mehr festgestellt. Die Biosicherheitsmaßnahmen des Landes gelten weiter. Für Rückfragen steht der Bereich Veterinärwesen des Kreises unter Telefon (04531) 160 1324 zur Verfügung.

von Volker Stolten

erstellt am 10.Apr.2017 | 15:50 Uhr