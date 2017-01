Reinfeld : Viel mehr als essen und trinken

vergrößern 1 von 4 Foto: fsh 1 von 4







12 Uhr mittags im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde. Die Tische sind für 80 Gäste hübsch eingedeckt. Die ersten Hungrigen sitzen bereits voller Vorfreude am Tisch, halten ein Pläuschchen mit dem Tischnachbarn.

Angela Engel und Elke Christ engagieren sich von Anfang an ehrenamtlich beim Claudiusmahl, haben bereits alles für das gemeinsame Mittagessen vorbereitet. Nun werfen sie noch einen letzten Blick über die Tische. Alles an seinem Platz, das Dessert (Schokoladencreme mit Vanillesauce) steht fix und fertig bereit.

In der Gemeindeküche hantieren weitere Ehrenamtliche an den Profi-Kochtöpfen. Heute kocht Klaus Lenzner. Er ist gelernter Koch und gibt sein Wissen seit einem Jahr gern an die fünf Kochteams des Claudiusmahls weiter. „Ich habe schon für Alfons Schuhbeck gekocht, habe jahrelang große Portionen für Schulküchen zubereitet“, sagt er. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er für 60 bis 80 hungrige Mäuler kocht. Am heutigen Mittwoch gibt’s Kasseler mit Sauerkraut und Salzkartoffeln.

Zart und saftig schwimmt das Fleisch in einer speziellen Sauce, die Kartoffeln sind schon fertig, das Sauerkraut mit Ananas dünstet in einem riesigen Topf vor sich hin. Klaus Lenzner kocht sonst in der speziellen Männerkochgruppe, hilft heute bei den Frauen aus.

15 Kilogramm Kasseler, 20 Kilogramm Kartoffeln und 15 Kilogramm Sauerkraut haben er und sein Team heute verarbeitet. Das müsste eigentlich reichen, hoffen die Köche. Der Koch erinnert sich noch an das letzte Grünkohlessen. Da sei das Gemüse plötzlich restlos weggeputzt gewesen, er habe schnell improvisieren müssen und zauberte statt dessen Rotkohl aus Gläsern (natürlich liebevoll verfeinert) auf den Tisch. Lenzner schmunzelt: „Das hat dann den Gästen auch geschmeckt.“

„Wir sind hier seit 9 Uhr dabei“, so Marlies Voß, die seit sieben Jahren extra aus Bad Oldesloe nach Reinfeld kommt, um mitzuhelfen. Sie ist eine der 40 Ehrenamtlichen, die sich unermüdlich für das Claudiusmahl engagieren. „Es macht viel Freude, man bekommt viel von den Gästen zurück“, ergänzt Carola Holz. Auch als Kochteam erlebe man Gemeinschaft, Freundschaften bildeten sich.

Und das liebevolle Engagement wird von den Gästen reich belohnt. Gerade kommt Heinz Dietrichsen – ein weiterer Helfer aus der Männerkochgruppe – aus dem Gemeindesaal in die Küche zurück. Er strahlt: „Es schmeckt sehr gut. Es gibt viel Lob von den Gästen.“ So solle es ja auch sein.

Zum Claudiusmahl kommen nicht nur Bedürftige, sondern auch seelisch erkrankte aus dem Holstenhof, Senioren aus dem Claudiushof, Ehepaare, einsame ältere Menschen. Um eine Spende wird – wenn möglich – gebeten. Diese decke meist gerade die Kosten, erklärt Anita Kahl. Die fünf Teams mit rund 40 Ehrenamtlichen sind gut organisiert. Der Speiseplan steht schon für das Jahr 2017. Da gibt es Putengeschnetzeltes, Hühnerfrikassee, Matjes, Königsberger Klopse, Spargelsuppe, Szegediner Gulasch und auch mal Currywurst mit Pommes.

Das Claudiusmahl wurde von Pastor Bernd Berger initiiert und erfreut sich seit fast neun Jahren großer Beliebtheit. „Ich koche selbst gern und kam so auf die Idee“, erklärt der Pastor. Essen halte Leib und Seele zusammen. Es gehe beim Claudiusmahl nicht nur um das Sattwerden, sondern auch um das seelische Wohl. „Das Claudiusmahl ist mehr als essen und trinken. Hier wird Gemeinschaft geteilt, es werden Vorurteile abgebaut, Freundschaften entstehen“, so Berger. Gemeinsam an einem Tisch sitzen – das sei auch ein biblisches Motiv. Man denke an die Speisung der Fünftausend. Wenn Not am Mann ist, kocht der Pastor auch mit.

Für die ehrenamtlichen Teams sei der Mittwoch schon ab und zu ein richtiger Marathon. Von 8 bis 15 Uhr seien sie auf den Beinen. Da werde so manches Bein ganz schwer, doch das Herz sei mit Leidenschaft dabei. Berger: „Wer sich ehrenamtlich in einer netten Gemeinschaft engagieren möchte und auch gern kocht, kann sich bei mir melden.“ Das Claudiusmahl ist längst zu einer Institution geworden und bekannt dafür, nicht nur eine „Armenküche“ zu sein. „Wir leben hier unsere Willkommenskultur. Beim Claudiusmahl ist wirklich jeder herzlich willkommen. Es ist zu einem Markenzeichen unserer Gemeinde geworden“, sagt der Pastor.





> Das Claudiusmahl in der Karpfenstadt wird jeden Mittwoch in der Zeit von 12 bis 14 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde an der Matthias-Claudius-Straße 8 serviert. Jeder ist hier gern gesehen. Weitere Informationen erteilt Pastor Bernd Berger unter der Telefonnummer (04533) 14 24 und auch unter E-Mail pastor.berger@kirche-reinfeld.de.















von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 05.Jan.2017

