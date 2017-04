Versuchter Einbruch in Famila-Markt

Vergangenen Sonntag gegen 2.55 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass vermutlich gerade in den Famila-Markt im Kornkamp in Ahrensburg eingebrochen werde. Beamte waren schnell vor Ort und konnten ein aufgehebeltes Fenster im Verwaltungstrakt feststellen. Daraufhin wurde der Markt mit einem Diensthund durchsucht. Eine Person konnte jedoch nicht angetroffen werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürften der oder die Täter nicht bis in den eigentlichen Verkaufsbereich vorgedrungen sein. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim oder in der Nähe des Famila-Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Rufnummer (04102) 809-0.

von Volker Stolten

erstellt am 10.Apr.2017 | 15:51 Uhr