Massenkarambolage : Verletzte und eine Tote auf der Autobahn 1

Nach ersten Erkenntnissen sind nach einem starken Hagelschauer am frühen Sonnabendnachmittag mehr als 30 PKW zwischen dem A1-Autobahnkreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe kollidiert. Mindestens zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Eine 73-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Es wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere freiwillige Feuerwehren, ein Großaufgebot an Rettungsdiensten sowie zwei Rettungshubschrauber wurden an die Einsatzstelle beordert. Die Autobahn ist noch immer in beide Richtungen voll gesperrt.

erstellt am 14.Jan.2017 | 16:20 Uhr

