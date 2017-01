Vergangene Zeiten

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Erinnern Sie sich noch an die kurze Reise mit dem Dampfzug und später dem Triebwagen der EBOE von Grabau nach Bad Oldesloe oder den „Brückenstreit“ zwischen Schlamersdorf und Nütschau? Und an die Schneekatastrophen, von denen besonders der Stormarner Norden betroffen war? Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich den Dienstag, 17. Januar, vormerken. Das Kreisarchiv Stormarn zeigt in Kooperation mit der Gemeinde Travenbrück um 19 Uhr in der Turnhalle Tralau den Bildvortrag „150 Jahre Kreis Stormarn – Travenbrück und Grabau im Bild“. Historikerin Barbara Günther wird Sie auf eine kurzweilige und informative Bilderreise durch die Vergangenheit Ihrer Orte mitnehmen. Der Eintritt zum dem Vortrag ist frei.

Zum Kreisjubiläum gibt das Kreisarchiv Stormarn mit der Vortragsreihe „150 Jahre Kreis Stormarn – 15 Orte im Bild“ bis zum 28. Februar Einblick in seine umfangreichen Bildsammlungen. Tausende Fotos, Dias, Luftbilder und Ansichtskarten bilden das visuelle Gedächtnis des Kreises – eine wahre Fundgrube, die bislang nur in Teilen erschlossen ist. Viele Abbildungen stammen aus Nachlässen regionaler Fotojournalisten wie Raimund Marfels, sind Hinterlassenschaften begeisterter Hobbyfotografen wie Klaus-Dieter Schwerdtfeger oder wurden von Kreisbehördenmitarbeitern zu den verschiedensten Anlässen aufgenommen.

Vom Herrenhaus Tralau um 1900 über den Laden des Kaufmanns Ernst Wulf auf einer Ansichtskarte aus den 1930er Jahren sowie Ortsansichten, Freizeitvergnügen, Kinderspiel und Kindervogelschießen in den 1950er/ 60er Jahren bis zum Naturerlebnis Grabau im heutigen Jahrtausend reicht die Zeitspanne des Vortrags. Dabei werfen die teilweise noch nie gezeigten Bilder Schlaglichter auf die Entwicklung der beiden Gemeinden Grabau und Travenbrück. Sie entführen die Betrachter in eine heute manchmal fremd erscheinende Vergangenheit der Adligen Güter Grabau, Nütschau und Tralau mit ihren prächtigen Herrenhäusern in weitläufigen Parkanlagen. Diese boten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Heime zunächst Unterkunft für Kinder und wurden später anderen Funktionen zugeführt, zum Beispiel als Forschungsinstitut in Grabau.

Das im 16. Jahrhundert errichtete Herrenhaus Nütschau erfuhr ab 1951 geradezu eine Renaissance als nördlichste Klostergründung , als Tagungszentrum und als Ort der Einkehr. Manchmal lassen die Fotografien auch Altvertrautes wieder lebendig werden – wie die Fahrt mit dem Triebwagen der EBOE. Auf dieser 1973 eingestellten Bahnlinie konnten die Grabauer viele Jahrzehnte lang schnell nach Bad Oldesloe zum Einkaufen gelangen oder weiter in die Großstädte Hamburg und Lübeck reisen. Zwischenzeitlich überwucherten die Bahngleise, bis schließlich ein Radwanderweg mit Obstlehrpfad daraus entstand.

Die reizvollen Flusslandschaften von Trave und Norderbeste luden nicht nur zu Wanderungen oder Bootsfahrten ein. Für die Einwohner bedeuteten sie auch immer eine Trennung ihrer Dörfer, und so kam den meist einfachen Holzbrücken immer eine besondere Bedeutung zu. 1953 konnte der Streit um die Renovierung der maroden Travebrücke zwischen Schlamersdorf und Nütschau schließlich geschlichtet werden und Amtsvorsteher Heinrich Wolgast weihte gemeinsam mit den Bürgermeistern der beiden Orte, Helmut Drews und Ernst Ramm, die neue Friedensbrücke ein.

>Das Programm der gesamten Vortragsreihe finden Interessierte im Internet unter www.kreisjubiläum.de sowie unter www.kreis-stormarn.de. Das Kreisarchiv Stormarn hat einen Begleitband herausgegeben, der zu jedem Vortrag zehn interessante Bilder mit Beschreibung enthält – also 150 Bilder insgesamt. Der Band ist erhältlich für 20 Euro über den Buchhandel oder das Kreisarchiv.





von Volker Stolten

erstellt am 09.Jan.2017 | 16:06 Uhr