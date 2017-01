Reinfeld : Unfall – Polizei kommt nicht

vergrößern 1 von 2 Foto: rtn 1 von 2

Zwei Autos kollidieren Sonnabendabend auf der B75 in Höhe Travenhof. Trümmerteile liegen herum, Flüssigkeit läuft aus, Menschen entsteigen den Autowracks (wir berichteten). Ersthelfer stoppen an der Unglücksstelle. Nur die Polizei kommt nicht.

„Wir sind so gegen 20 Uhr aus Richtung Lübeck an der Unfallstelle eingetroffen“, schildert Otilia Tetzlaff den Hergang aus ihrer Sicht: „Da war nur ein kleines Warndreieck aufgestellt.“ Sie seien nicht die Ersten an der Unfallstelle gewesen, ihnen sei gesagt worden, dass Notrufe längst abgesetzt worden seien. Aber es kam keine Polizei.

„Wir haben versucht, mit Warnlampen andere Autofahrer zu warnen – die kamen ja aus beiden Richtungen aus Kurven“, erzählt die Augenzeugin: „Die sind dann durch die Trümmerteile auf der Gegenfahrbahn da durchgebrettert. Einige dürften sich dabei was kaputt gefahren haben.“ Immer noch keine Spur von den Ordnungshütern. „Es seien gerade keine Einsatzfahrzeuge verfügbar, wurde den Anrufern mitgeteilt“, sagt die Zeugin Tetzlaff. Um 20.35 Uhr griff ihr Mann auch noch mal zum Handy und setzte über die 112 einen weiteren Notruf ab. Einige Minuten später sei ein Feuerwehrmann aus Oldesloe an der Unfallstelle vorbei gekommen. Tetzlaff: „Der wusste offenbar, wo er anrufen musste. Kurze Zeit später waren Feuerwehr und THW vor Ort.“

Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz bestätigt die Vorwürfe. „Alle Einsatzkräfte waren bei gleichwertig oder höher eingeschätzten Einsätzen gebunden“, erklärt er: „Anfangs war von Verletzten keine Rede, auf einen Rettungswagen war bewusst verzichtet worden. Die Dimension, die es nachher hatte, war nicht ersichtlich.“ Da läuft was aus, doch Verletzte, Großalarm, Vollsperrung – diese Dramatik sei erst mit der Zeit bekannt geworden. „Hinterher pilzte das richtig auf“, so Hecht-Hinz im Polizeijargon. Er stellt klar: „Es ist nie schön, wenn die Leute lange warten müssen. Das ist auch nicht unser Anspruch.“

Wenn alle Stormarner Streifenwagen im Einsatz sind, sei es kein Problem, Polizisten auch über Kreisgrenzen hinweg zu disponieren. Marco Hecht-Hinz ist überzeugt: „Wenn der Leitstelle, die ja in Lübeck sitzt, die Situation bekannt gewesen wäre, hätte sie gleich Verstärkung aus Lübeck angefordert.“

Entgegen ersten Meldungen waren bei dem Unfall nicht sechs, sondern „nur“ vier Personen verletzt worden. Ein 45-jähriger Barnitzer hatte mit seinem Skoda beim Abbiegen einem 38-Jährigen aus Reinfeld in einem Renault auf der B75 die Vorfahrt genommen.

