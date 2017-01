Legendärer Golf : Trittauer Rennfahrer in Bremen dabei

vergrößern 1 von 2 Foto: Kräling 1 von 2

Pikes Peak ist ein 4300 Meter hoher Berg in den Rocky Mountains nahe Colorado Springs. Eine unbefestigte Schotter-Strecke ohne Leitplanken führt zum Gipfel und ist seit 1916 Rennstrecke für das „Race to the Clouds“. Der Start liegt auf 2862 Metern Höhe, das Ziel liegt 1439 Meter hoch – 19,99 Kilometer und 156 Kurven bei durchschnittlich sieben Prozent Steigung entfernt. 1987 war VW Motorsport mit dem Rallyeprofi Jochi Kleint vom MSC Trittau am Start. Der Twin-Golf basierte auf dem GTI und war mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Motoren ausgerüstet – einer vorn, einer hinten. Das außergewöhnliche Antriebskonzept erlaubte wahlweise Front-, Heck- oder Allradantrieb. Die beiden 1,8 Liter 16 Ventiler wurden von Turboladern befeuert und leisteten bei 7200 U/min jeweils 326 PS.

Die Konkurrenz bestand aus Gruppe B-Fahrzeugen wie dem Lancia Delta S 4, Ford RS 200, Audi Quattro S 1 und Peugeot 205 Turbo. Nach der ersten Zwischenzeit die Sensation: Jochi Kleint führte das Feld an und hatte sogar die Bestzeit geknackt. Doch einige Kilometer weiter brach ein Unibal-Gelenk am vorderen Querlenker. Kleint fuhr zunächst weiter, doch die Schluchten wurden immer bedrohlicher. Drei Kurven vor dem Gipfel gab er schließlich auf.

Mit dem VW-Pikes-Peak-Golf ist Jochi Kleint auf der Bremen-Classic-Motorshow vom 3. bis 5. Februar vertreten, ebenso wie sein Beifahrer Gunter Wanger (Rallye-Europameister des Jahres 1979) und Rallyegröße Christian Geistdörfer, die man am Stand des ADAC Hansa/MSC Trittau treffen kann. Am Sonnabend, 4. Februar, werden sie zwischen 11 und 12 Uhr Autogramme geben. Opel-Fans können sich einen Kadett B Coupe Bj. 1966 in der Rennversion von Niehls Schramm freuen. Der Trittauer Opelspezialist hat das Auto – eine italienische Erstauslieferung – zum Rennwagen umgebaut. 1974 und 1975 nahm der Kadett am legendären Avus-Rennen teil. 1997 wurde der Rennwagen bei einem Crash auf dem Nürburgring zerstört. 2001 wurde das Auto aber auf einer neuen Karosse wieder aufgebaut und heute im Veteranensport eingesetzt.

>Am Eröffnungstag, Freitag 3. Februar, 15 bis 17 Uhr ist Jochi Kleint mit seinem ehemaligen Beifahrer Gunter Wanger am Stand 6 C 03 in Halle 6 anzutreffen.





von Andreas Olbertz

erstellt am 28.Jan.2017 | 08:00 Uhr

