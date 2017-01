Trittau altert rasend schnell

Trittau ist 100 Jahre älter als gedacht – das jedenfalls behauptete schon anlässlich der 750-Jahr-Feier der Festredner Prof. Dr. Reichstein, der eine Urkunde von 1167 gefunden hatte, in der „Aqua Truttauen“ erwähnt wurde. 1989 wurde 750-Jahre Trittau gefeiert. In diesem Jahr soll es nun Veranstaltungen zum 850-jährigen Bestehen geben, nachdem Gemeindenratsmitglied Sabine Paap kürzlich an den Fund erinnerte. „Trittau altert eben schneller“, scherzt Bürgermeister Oliver Mesch. „Da werden wir uns nun kurzfristig was einfallen lassen“, so Mesch, der die Echtheit der Urkunde jedoch anzweifelt. „Im Mittelalter war es üblich, Urkunden zu korrigieren, wenn man Land kaufte. Das war rechtens“, erklärt der studierte Historiker. Andererseits sei Trittau aber zentrales Kirchspiel geworden, was wiederum darauf schließen lasse, dass der Ort noch älter sei und Bedeutung hatte für die Region. 5000 Euro wurden für eventuelle Aktivitäten in den Haushalt aufgenommen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen