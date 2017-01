Trauer um Detlev Bohnsack

1 von 1 1 von 1

Im Mai 1972 machte ein Flyer die Runde in Bad Oldesloe. Eingeladen wurde zu einer Ladeneröffnung in der Reimer- Hansen-Straße 22. „Hören Sie gerne Musik? Oder spielen Sie selbst ein Instrument? Dann dürfte Sie es interessieren, dass ich einen Musik-Shop in Bad Oldesloe eröffne“, stand dort geschrieben von Detlev Bohnsack . Er und sein Geschäft wurden wichtiger Bestandteil der Stormarner Musikszene. Viele kauften dort ihr erstes Instrument und nahmen Unterricht bei Bohnsack und seinem Team. 1972 gründete er die Countryband „Wells Fargo&Co“, die 40 Jahre lang weit über den Kreis hinaus bekannt war. 2010 gab es ein großes Abschiedskonzert auf dem Stadtfest. Bohnsack war als –oftmals auch ehrenamtlicher– Tontechniker bei Veranstaltungen der Oldesloer Bühne, der Stadt Bad Oldesloe oder anderen Events unterwegs. Vom Kurparkfest über die Neujahrsempfängen bis zum Vogelschießen war er aktiv. Bohnsack baute gerade einen Technikverleihservice trotz Krankheit neu auf. Die Früchte dieser Arbeit konnt er nicht mehr ernten. Am Freitag, 27. Januar, ist Detlev Bohnsackn nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 29.Jan.2017 | 14:38 Uhr