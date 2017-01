Bad Oldesloe : Teilabriss vollendet

1 von 1 Foto: Gusick 1 von 1

Die Abrissbagger sind mittlerweile verschwunden und der Platz ist aufgeräumt. Der Teilabriss des ehemaligen Sky-Markts in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe ist somit vollendet. Die Verkaufsfläche, die Lagerräume und die Tiefgarage sind von der Bildfläche verschwunden. Nur die Gebäudeteile der Front und an der Seite, in denen sich kleine Geschäfte, Wohnungen und auch Büros befanden, wurden stehengelassen. Jetzt kann im Bereich des abgerissenen Teils die Verkaufsfläche für Kaufland entstehen.



