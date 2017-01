Tannenbaum in Flammen – Haus unbewohnbar

Sonntagabend brannte in einem Einfamilienhaus in der Carl-Harz-Straße ein Weihnachtsbaum. Reinfelder Feuerwehrleute trafen im Wohnzimmer den 83-jährigen Besitzer an und brachten ihn in Sicherheit. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und gilt als schwer verletzt. Der Gebäudeschaden durch den brennenden Baum steht noch nicht fest, das Haus ist derzeit aber nicht bewohnbar. Den Ermittlungen zufolge nutzte der Eigentümer echte Kerzen für den Tannenbaum. „Hierin dürfte möglicherweise der Grund für das Feuer liegen“, erklärt Marco Hecht-Hinz von der Polizei.

von Andreas Olbertz

erstellt am 09.Jan.2017 | 15:43 Uhr