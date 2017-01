Tankstelle überfallen: Täter trug Clownmaske

In der Nacht zum Sonntag wurde die Tankstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek überfallen. Ein Mann mit einer Clownmaske vor dem Gesicht war um 0.45 Uhr in den Verkaufsraum gekommen. Er bedrohte die Angestellte (43) mit einer Schusswaffe und forderte mehrfach die Herausgabe von Bargeld. Die 43-Jährige weigerte sich jedoch beharrlich, seiner Forderung nachzukommen.

Der Mann verließ daraufhin die Tankstelle ohne Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung Wiesenweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann war etwas über 1,60 Meter groß und schlank, hatte dunkle Haare und eine dunkle, aber

nicht schwarze Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose mit großen Reißverschlüssen und einem Kapuzenpullover. Er hatte schwarze Handschuhe an und trug schwarze Sportschuhe mit weißem Markenemblem und weißen Sohlen. Zwei Minuten nach der Tat kam ein weißer Kleinwagen, möglicherweise Ford Fiesta oder Opel Corsa, aus dem Wiesenweg und fuhr an der Tankstelle vorbei. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unklar. Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann oder wem eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, kann sich unter (040) 727 7070 bei der Kriminalpolizei Reinbek melden.

von Andreas Olbertz

erstellt am 09.Jan.2017 | 15:21 Uhr