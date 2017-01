Trenthorst : Superfoto, Studien, Schweinereien

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Das Ziel unseres Fördervereins ist es, über die Forschungsarbeit des Instituts für ökologischen Landbau zu informieren“, sagt Gerd Herrmann, seit zwei Jahren Vorsitzender des Trenthorster Vereins. Denn nicht jeder, der durch das idyllisch gelegene Örtchen mit dem imposanten Herrenhaus, dem stattlichen Hof und den vielen Stallungen komme, wisse, dass sich das Thünen-Bundesinstitut dahinter verberge. Das Thema Öko-Landbau auch dem Laien durch zahlreiche Veranstaltungen näher zu bringen – dafür setzten sich die 186 Mitglieder seit vielen Jahren mit Erfolg ein. „Wir streben bald die Zweihunderter-Grenze an“, so Kurt Weirauch, der sich auch nach der Pensionierung für „sein“ Institut einsetzt.

Kann ökologischer Landbau ein Vorbild für die Landwirtschaft sein? Sind die Öko-Produkte erschwinglich? Ist tierfreundliche Haltung auch produktiv? Ist das Verfahren klimafreundlich? „Zu solchen übergeordneten Fragen wollen wir hier Antworten geben und erproben hierzu Details mit neuen Anbaukombinationen und Futterpflanzen, Fütterungsstrategien für Schweine, Geflügel und Rinder und Studien zum Wohlergehen der Nutztiere“, erklärt Institutsleiter Dr. Hans Marten Paulsen. In diesem Jahr habe man den Themenschwerpunkt des Programms auf die Aufgaben des Instituts gelegt, ergänzt Herrmann. Und die sind vielfältig.

Die erste Veranstaltung am Donnerstag, 26. Januar, beschäftigt sich dann auch gleich mit dem Tierwohl. Institutsmitarbeiter Dr. Jan Brinkamm geht der Frage nach,wann sich ein Tier wirklich wohl fühlt und wie es artgerecht gehalten werden kann, ohne dabei die Produktivität außer Acht zu lassen.Im März geht es um international gehandelte Hölzer und deren Bestimmung. Der Kurator der wissenschaftlichen Holzsammlung am Thünen-Institut in Bergedorf wird in die Welt der Hölzer einführen und über spannende Fälle berichten.

Wissenschaftler Joachim Gröger informiert im April über das intelligente Unterwasser-Fisch-Observatorium (Ufo) des Thünen-Instituts und darüber, wie Schiffe des Instituts die Fischbestände in Deutschland und EU-weit überwachen. Ufo ist ein neuartiges Messsystem, das erstmals die Nordseebestände kontinuierlich erfassen kann. „In den Regalen findet man immer mehr uns unbekannte Fischarten,weil viele gewohnte Arten vom Aussterben bedroht sind und auf andere zurückgegriffen werden muss“, erklärt der Vorsitzende.

Ralf Bussemas hat als einer der ersten Wissenschaftler die „Trenthorster Abferkelbucht“ mitentwickelt und berichtet im September aus erster Hand, welche „Schweinereien“ in Trenthorst laufen, wie die Ferkel gefüttert werden, über sanfte Kastrationsmethoden und die praktische Forschung und die Planungen für den neuen Schweinestall. Über die wenig bekannte Weidemast von männlichen Kälbern geht es im Oktober. Der größte Teil der Öko-Bullen wird an konventionelle Mastbetriebe verkauft, weil die Strukturen fehlen. Dass auch männliche Kälber aus der Milchproduktion ökologisch und klimaneutral gehalten werden können und die Öko-Kette bis zum marktreifen Schlachttier eingehalten werden kann, beweisen zwei Wissenschaftlerinnen aus Trenthorst. Um die wissenschaftliche „Kost“ zu beleben, können die Teilnehmer nach den Veranstaltungen von ökologisch in der hauseigenen Küche zubereiteten Schweine-und Rindergerichten kosten – in den letzten Jahren immer ein Highlight.

Weitere Themen werden im Jahreslauf der Erfahrungsbericht eines Imkers, eine Fledermaus-Exkursion inklusive Mittsommerfeier, Kräutersammeln, Käse selber herstellen, gemeinsames Kochen und natürlich das beliebte Trenthorster Superfoto sein,für das man ab sofort Fotos mit dem Thema „Besonderheiten rund um Trenthorst“ einreichen kann. Gerd Herrmann: „Wir freuen uns über die gute Resonanz auf unsere Angebote. Immer mehr Menschen identifizieren sich mit dem ökologischen Landbau und unserem Institut.“









> Das Jahresprogramm des Fördervereins des Instituts für ökologischen Landbau kann man auch im Internet unter www.trenthorst.de herunterladen.Anmeldungen werden unter foelt@thuenen.de und (04539) 888 00 oder (04539) 552 entgegengenommen.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen