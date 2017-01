Tief Axel : Sturmschäden und Stromausfall

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Im Bereich Stapelfeld, Braak, Stellau, Großensee, Lagelohe und Papendorf kam es allerdings zu einem fast flächendeckenden Stromausfall. Ursache des Stromausfalls war laut Schleswig-Holstein Netz AG ein Ast, der durch den Sturm in die Leitung an der Alten Landstraße (L 222) bei der Station Höltigbaum zwischen Stapelfeld und Rahlstedt gestürzt war und einen Kurzschluss verursachte.

Mit der Folge, dass um 3.25 Uhr insgesamt 32 Ortsnetzstationen in den genannten Ortschaften ausfielen. „Der Kurzschluss hat zu einer Überspannung im Netz geführt“, erklärt Ove Struck, Sprecher von SH Netz, den Ausfall.

Durch die Dunkelheit und wegen des Sturms konnte der Fehler von der umgehend ausgerückten Ahrensburger Bereitschaft nicht sofort gefunden werden. Von der Rendsburger Netzleitstelle aus wurde die betroffene Stelle dann mit Hilfe von Suchschaltungen identifiziert und aus dem Netzverbund genommen, damit eine Reparatur möglich war. Die erste Station konnte um 4.50 Uhr wieder zugeschaltet werden – bis 5.07 Uhr waren 30 der 32 ausgefallenen Stationen versorgt. Dabei wurden einzelne Stationen über Stromaggregate versorgt, um die Ausfälle für die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Die Station in der Rahlstedter Straße wurde als vorletzte um 5.26 Uhr wieder in Betrieb genommen.

Länger dauerte es in Teilen Stapelfelds. Die Station Höltigbaum mit dem Kurzschlussschaden konnte erst um 8 Uhr wieder zugeschaltet werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

In Reinbek beschädigten umgestürzte Bäume zwei Häuser. Am frühen Mittwochmorgen hatte eine kräftige Sturmböe im Dohlenstieg eine etwa 14 Meter hohe Birke samt Wurzelteller zu Fall gebracht. Der Baum fiel auf das Dach eines Nachbarhauses, wo diverse Dachpfannen, Holzlatten und die Regenrinne beschädigt wurden. Aus dem Korb der Drehleiter heraus zerlegten Reinbeker Feuerwehrleute die Birke. Auf Wunsch des Hausbesitzers wurde zum Abheben des Baumes vom Dach dann eine Privatfirma mit einem Lkw-Kran bestellt.

In Neuschönningstedt wurde ein Einfamilienhaus im Birkenweg ebenfalls durch eine hohe Birke beschädigt. Der vom Sturm gefällte Baum schrammte am Dach entlang und beschädigte Dutzende von Dachpfannen und die Regenrinne. Die Birke blieb in der Einfahrt des Hauses liegen.

Feuerwehrleute der Oher Wehr zerlegten den Baum mit der Motorsäge und räumten die Einfahrt. Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus entfernten die Feuerwehrleute dann einen weiteren Baum, der quer über dem Sandweg lag. In Ahrensburg war ein Baum auf eine Garage gestürzt. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

Die Sturmflutwarnung für die Nordseeküste wurde gestern zwar aufgehoben, an der Ostsee könnte das Tief „Axel“ aber für die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren und Wasserhöchststände sorgen.

von Volker Stolten

erstellt am 05.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen