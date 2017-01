Verkehrsinfarkt : Stormarner Impuls soll Kiel wecken

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es geht um mehr als Verkehr: Wenn die Probleme nicht gelöst werden, erleben wir den Kollaps, sind Landrat Dr. Henning Görtz und Detlev Hinselmann, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn, überzeugt. Der hatte zu einer großen Runde zum Thema Verkehrsinfrastruktur in Stormarn eingeladen, bei der es vor allem um die A1-Anschlussstellen Stapelfeld und Ahrensburg/Siek ging.

Es sind die Engstellen, an denen sich Einwohnerzuwachs und Gewerbeentwicklung anhand immer größer werdender Staulängen ablesen lassen. Getan wurde nichts. In den vergangenen Jahren war das Argument meistens „Kein Geld“. Mittlerweile stellt der Bund aber mehr als genug Mittel zur Verfügung. Und das Argument lautet nun, dass die Planung der neue Engpass wäre – es gebe einfach zu wenig Ingenieure für die Projekte.

Das Ergebnis jahrelangen Nicht-Handelns lässt sich an den Autobahn-Anschlussstellen täglich beobachten: Stau. In Stapelfeld brachte eine geänderte Ampelschaltung für Rechtsabbieger zwar einer Entlastung, mehr als Kosmetik ist das aber nicht.

In Ahrensburg/Siek hat man es seit Jahren mit Kosmetik versucht. An das Nadelöhr, die zu schmale Brücke der L 224 über die A 1, wollte Kiel aber nicht heran. Bis in die 90er Jahre funktionierte alles ohne Staus und ohne Ampel, dann wurde die erste an der Ausfahrt aus Richtung Hamburg im verlängerten Ostring montiert. 2005 folgte die Ampel an der Auffahrt, dann die Kreuzung Sieker Umgehungsstraße/Jacobsrade Und nachdem 2008 an der Einmündung Sieker Landstraße eine Ampel aufgebaut wurde, ging noch weniger. Mit mehreren „Optimierungen“ der Ampelschaltungen und Induktionsschleifen für die Ampeln ging die Kosmetik weiter. Immerhin brachte die Verlängerung der Ausfahrtspur auf dem Standstreifen der A 1 etwas: Die Autos haben seitdem mehr Platz zum Warten.

Alle Bemühungen für einen Neubau der Brücke blieben ergebnislos. Zuletzt hatten es Amt und Gemeinde Siek gemeinsam mit der WAS versucht. Am selbst auferlegten Dogma der Landesregierung „Kein Neubau von Straßen“ kamen sie aber nicht vorbei.

Das soll jetzt anders werden. „Wir sind uns alle einig, dass es Probleme gibt und dass man die Planung vorantreiben muss“, so Hinselmann nach der Runde, an der der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann, die Landtagsabgeordneten Martin Habersaat, Tobias von Pein (SPD), Tobias Koch (CDU), Anita Klahn (FDP), die Grünen-Landesvorsitzende Ruth Kastner, der stellvertretende FDP-Landesvorsitzender Dr. Bernd Buchholz Landrat Dr. Henning Görtz, Rüdiger Schacht von der IHK und Verkehrsausschussvorsitzender Lukas Kilian (CDU) teilnahmen.

Statt „rudimentärer Ansätze, die nicht weiterverfolgt wurden“, soll eine gemeinsamen Initiative Kiel zum Umdenken bewegen. Nicht nur Stormarn ist auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen, davon profitiert auch das Land, weil in der Metropolregion das Geld verdient wird. „Es geht nicht um ein lokales Verkehrsproblem, sondern um die Wirtschaftskraft des ganzen Landes“, drückt Koch es drastisch aus.

So ganz überzeugt, dass man damit Kiel überzeugen kann, ist man allerdings nicht. Je mehr Argumente und Fakten aus der Region kämen, desto besser könne man im Verkehrsministerium vertreten, so Habersaat. Der Kreis ist zwar für Autobahnen und Landesstraßen nicht zuständig, man könne aber eventuell in Vorleistung gehen, um die Sache zum Beispiel mit Gutachten voranzubringen, so Görtz und Kilian, die hoffen, dass sich auch Kommunen und Firmen an den Kosten beteiligen. „In fünf oder zehn Jahren wollen wir sagen können, dass die Problem gelöst sind“, sagt der Landrat.

von Rolf Blase

erstellt am 06.Jan.2017 | 06:00 Uhr