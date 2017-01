Steuern: CDU will sie senken, SPD erhöhen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zwei konträre Anträge liegen für den Finanzausschuss am 9. Januar vor. Die CDU möchte die Grundsteuern senken, die SPD erhöhen. Vor zwei Jahren hatte Ahrensburg den Steuersatz wegen struktureller Haushaltsdefizite von 300 auf 350 Prozentpunkte erhöht. Die Begründung stellte sich allerdings als falsch heraus. Wie die verspäteten Jahresabschlüsse zeigten hatte es kein Minus, sondern Überschüsse im städtischen Etat gegeben: Neun Millionen Euro von 2011 bis 2013, dann 1,4 Millionen Euro. Für 2015 gibt es bisher nur ein vorläufige Ergebnis, aber ebenfalls ein Plus. Auch in diesem und de nächsten Jahren rechnet der Kämmerer mit Überschüssen.

Weil es Überschüsse statt des Minus gab, sei die Erhöhung auf falscher Grundlage beschlossen worden, möchte die CDU sie nun wieder rückgängig machen. Zurzeit zahlen Ahrensburgs Hausbesitzer rund 5,2 Millionen Euro im Jahr. Die SPD geht nicht auf das Argument der CDU ein, sondern verweist auf steigende Ausgaben und notwendige Investitionen in Kitas, Schulen und Straßen. Deshalb sollte der Steuersatz auf 400 Prozent erhöht werden.

Das die Ausgaben 2017 mit 67,3 Millionen Euro nicht steigen sondern sogar sinken, liegt unter anderem an drei Millionen Euro weniger Umlagen, die die Stadt an Land und Kreis zahlen muss. Nicht nur Investitionen wie der Bau von Kitas, Horten und Flüchtlingsunterkünften sowie Schulsanierungen und Erweiterungen treiben die Ausgaben nach oben, sondern vor allem die Folgekosten.

Allein bei den Kitas in nicht-städtischer Trägerschaft verdoppelte sich das Minus in nur zwei Jahren auf 5,465 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Personalkosten. Nicht nur für Kita und Flüchtlings-Betreuung, sondern auch in der Verwaltung selbst, die knapp 16 Millionen Euro angesetzt hat, eine Million mehr als 2016.

Mit notwendigen Investitionen in die Infrastruktur begründet SPD-Fraktionsvorsitzender Hartmut Möller die Forderung nach höheren Steuern. „60 Prozent der Straßen in Ahrensburg sind älter als 29 Jahre, die Restnutzungszeit ist auf 7,3 Jahre gesunken. Damit ist ein kritischer Wert überschritten“, sagt Möller, der auch Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses ist.

Mit den zusätzlichen Einnahmen sollten die Sanierung der Hagener Allee und eine zusätzliche Stelle im Bauamt finanziert werden. „Das ist besser als Kredite aufzunehmen“, so Möller, „wir wollen der nächsten Generation weder Schulden noch eine marode Infrastruktur hinterlassen.“

Von Umschichten im Haushalt, also Einsparungen an anderer Stelle, hält Möller nicht allzu viel. „Was notwendig ist, muss getan werden,“ sagt der SPD-Fraktionschef: „Die Leute sind doch nicht frustriert, weil sie ein paar Euro mehr Steuern zahlen müssen, sondern weil Dinge nicht angepackt werden. Davon bin ich überzeugt.“ Der Finanzausschuss tagt am Montag um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer 103 des Rathauses.

von Rolf Blase

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:07 Uhr