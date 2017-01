Steinburger Kinder an Bargteheider Schulen?

1 von 1 1 von 1

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Steinburg die Mitgliedschaft im Schulverband Bargteheide-Land unter der Voraussetzung gekündigt, dass es eine gütliche Lösung bei der Vermögensauseinandersetzung gibt. Durch die Neuorientierung der Schulen wurde aus der Grund- und Hauptschule Bargteheide-Land eine reine Grundschule. Die aber hat die Gemeinde Steinburg in Mollhagen selbst. Als der Schulverband dann noch den Versuch unternahm, die Kosten auf die angehörigen Gemeinden nicht nur nach den Schülerzahlen der einzelnen Mitglieder zu berechnen, sondern auch eine Art Grundgebühr von jeder dem Verband angehörenden Gemeinden haben wollte, kündigte Steinburg die Mitgliedschaft auf.

Inzwischen ist die Grundgebühr allerdings vom Tisch, da es dafür einer Satzungsänderung bedarf. Allerdings hat sich Steinburg bei der Kündigung eine kleine Hintertür offen gelassen. Bis zum 30. Juni 2018 kann die Gemeinde noch schriftlich von der Kündigung zurücktreten. Sollte dieser Rücktritt von Steinburg nicht erklärt werden, wird die Kündigung wirksam. Im Steinburger Ausschuss für Kultur, Schule, Soziales und Sport ist das Thema Schulverband am morgigen Donnerstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Schulscheune in Eichede nochmals Thema. Es geht dabei um die Aufnahme Steinburger Kinder in den Gemeinschaftsschulen Bargteheides unter der Gegebenheit der Kündigung der Mitgliedschaft im Schulverband Bargteheide-Land. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem der Stand der Vorbereitungen zur 40-Jahr- Feier der Gemeinde, Überarbeitung der Verteilung von Geldern für Zuschüsse an Vereine, Vorbereitung des Ferienprogramms 2017 sowie ein Antrag der SPD-Fraktion, in dem es um den Fortbestand beziehungsweise die Auflösung des Ausschusses für Kultur, Schule, Soziales und Sport geht.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen