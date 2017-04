Starter-Paket: Auszeichnung für SV Türkspor

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Die Sportjugend Schleswig-Holstein und die Schleswig-Holstein Netz AG haben dem SV Türkspor im Rahmen des Trainings der inklusiven Fußballmannschaft ein Starter-Paket überreicht, um den Verein für dessen Engagement zugunsten sozial benachteiligter Jugendlicher auszuzeichnen. Auch der Kreissportverband (KSV) war bei der Verleihung vertreten, um den Einsatz des Vereins zu würdigen.

Die Starter-Pakete werden an Initiativen gegen Zugangshürden im Sport verliehen. Sie sollen es den Sportvereinen ermöglichen, ihre Initiative zu starten oder durch einen Förderaspekt zu erweitern. Gerade auch bei der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in den organisierten Sport, stellen die Starter-Pakete eine hilfreiche Unterstützung dar. Sie bestehen aus einem zweckgebundenen finanziellen Zuschuss, Sportmaterialien, einem Beratungsangebot und Fortbildungsgutscheinen im Gesamtwert von etwa 450 Euro.

„Die Starter-Pakete sollen Unterstützung und Ansporn für die beteiligten Personen sein, um dieses großartige soziale Engagement fortzuführen und weiter durchzustarten“, erläutert Malena Kittmann, Referentin der Sportjugend Schleswig-Holstein. Der SV Türkspor Bad Oldesloe gehört zu jenen Sportvereinen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche engagieren. Beim SV Türkspor möchte man jungen Menschen die Teilnahme am aktiven Vereinsleben ermöglichen und sie an sportlichen Erlebnissen teilhaben lassen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, welche geistigen oder körperlichen Handicaps die Interessierten mitbringen und aus welchem sozialen oder kulturellen Umfeld sie kommen. Beispielsweise organisiert der SVT im Rahmen des Projektes „Sport für alle – Stormarner Vereine leben inklusiven Sport“ ein Fußballangebot. Dabei werden die inklusiven Fußballmannschaften der Einrichtungen „tohus“, „Haus Ingrid“, „prosocial“ sowie das Team der Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe in den SV Türkspor integriert. Ergänzend dazu hat man die neu gegründete Vereinsmannschaft für weitere Sportlerinnen und Sportler geöffnet, die mit und ohne Handicaps gemeinsam ihrer Fußball-Leidenschaft nachgehen können. Dieses Angebot wird von den Trainern des SVT an zwei Tagen in der Woche betreut und für die Zukunft ist sogar die gemeinsame Teilnahme an Turnieren geplant. Mit diesem inklusiven Fußballangebot geht der Verein neue Wege und führt viele Menschen mit und ohne Handicaps beim gemeinsamen Sport zusammen. Auch bei der Integration von minderjährigen Flüchtlingen in Sport und Gesellschaft spielt der Verein eine zentrale Rolle. Im Rahmen eines regelmäßigen Trainings können die jungen Menschen ihre fußballerischen Fähigkeiten verbessern, Freundschaften knüpfen und damit sprachliche Fortschritte machen.

von Andreas Olbertz

erstellt am 10.Apr.2017 | 10:57 Uhr