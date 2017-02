Bad Oldesloe : Sprungbereit

1 von 1 Foto: Göttsche 1 von 1

Kälteempfindlich scheint dieser Typ nicht zu sein: Er steht wie ein Fels in der Brandung und ist in seinem geringelten Badeanzug und mit Kappe auf dem Kopf sprungbereit! Da bekommt man ja schon vom Hingucken Gänsehaut.

Vielleicht sollte der mutige Schwimmer doch lieber bis zum Sommer warten. Diese witzige Figur steht an einem kleinen Haus in der Innenstadt von Bad Oldesloe am Stadtarm auf einem Sprungbrett neben anderen Standbildern wie einem Fischer und erfreut das Auge des Betrachters.

