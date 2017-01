Spitzenklasse: Trio con Brio Copenhagen!

1 von 1 Foto: st 1 von 1

Erneut ist es dem Verein Theater und Musik in Ahrensburg gelungen, das international erfolg- reiche „ Trio con Brio Copenhagen“ für seine Kammerkonzertreihe zu engagieren. Das neue Jahr wird eingeleitet mit einem Konzert des Klaviertrios an diesem Sonntag, 22. Januar, um 20 Uhr im Eduard-Söring-Saal (Waldstraße 14).

Sprudelnde Spielfreude, homogenes Zusammenspiel und instrumentale Perfektion sind treffende Beschreibungen der Konzertauftritte des Ensembles. 1999 gründeten an der Wiener Musikhochschule der Pianist Jens Elvekjaer aus Kopenhagen mit der Geigerin Soo-Jin Hong und deren Schwester, der Cellistin Soo-Kyung Hong, das Klaviertrio. Sie setzten ihr Studium fort beim Alban-Berg-Quartett in Köln und Ferenc Rados in Budapest. 2002 gewann das Trio den hoch angesehenen ARD-Wettbewerb in München, bald folgten weitere Auszeichnungen, so auch 2003 erste Preise beim renommierten Premio Vittorio Gui in Florenz und beim Trondheim Kammermusikwettbewerb. Das heute in Kopenhagen lebende Trio ist inzwischen Gast der berühmtesten Konzertreihen und Säle Europas, den USA und in Asien. Es konzertierte in der Carnegie Hall New York, im Cocertgebouw Amsterdam wie im Bunka Kaikan Tokyo und kommt nun gern nach drei Jahren wieder in den Eduard-Söring-Saal nach Ahrensburg.

Auf dem Programm des berühmten Ensembles stehen hochrangige Werke der Kammermusik, so das einzige von Peter Tschaikowsky für Klavertrio komponierte Trio a-moll op. 50, das in der Fachwelt als die bedeudendste Kammermusikkomposition Tschakowskys angesehen wird und seit 100 Jahren zu den Standardwerken gehört. Nicht weniger berühmt ist das Klaviertrio Es-Dur op. 70/2 von L. van Beethoven, im Jahr der Pastorale entstanden, klassisch ausgewogen, insgesamt voller Spielfreude, heiter und sehr abwechslungsreich und kunstvoll geflochten. Eingeleitet wird der Abend mit dem einsätzigen Trio Nr. 1 in c-moll des erst 17-jährigen D. Schostakowitsch mit einer bewundernswerten Fülle von Einfällen, das schon die spätere souveräne Beherrschung des Kompositorischen verrät.

>Eintrittskarten zum Preis von 17 bis 26 Euro gibt es in Ahrensburg, Große Straße 15a, Bargteheide, Rathausstraße 25 und an der Abendkasse.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 20.Jan.2017 | 12:17 Uhr

