Ahrensburg : Spätes Geständnis – Haft!

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin scheiterte ein Verbrechen in Hammoor. Zwar gelang es den 24 und 26 Jahre alten Tätern, dort zwei Zigarettenautomaten aufzusprengen. Nach der zweiten Tat trafen aber rasch zwei Polizeibeamte aus Bargteheide ein und machten die Diebe dingfest. Das war in der Nacht zum 15. September 2015, jetzt mussten sich die Täter vor dem Schöffengericht Ahrensburg dafür verantworten. Der Vorwurf lautet besonders schwerer Diebstahl und Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz. Beide sind geständig.

Gegen 1.30 Uhr waren die Täter im Kamp noch erfolgreich. Gut eine Stunde später versuchten sie es im Gerkenfelder Weg erneut. Eine Zeugin hörte den Knall und alarmierte die Polizei. „Vier Personen waren flüchtig, wir fahndeten nach ihnen im Nahbereich“, so eine Beamtin. Sie sah zwei Personen weglaufen und dirigierte ihren Kollegen mit Funk bei der Verfolgung. Die Täter versteckten sich auf einem Grundstück. „Es war von einem hohen Zaun umgeben, so saßen sie in der Falle“, sagte ihr Kollege. Einem Täter gelang es noch ihn anzurempeln und wegzulaufen, wurde aber später gefasst. Der andere ergab sich. Mit sich führten sie drei Plastiktüten mit der Beute, teils beschädigte Zigarettenschachteln und Münzgeld. Der Gesamtschaden beträgt fast 3000 Euro.

Aus Wolgast waren die Täter in einem weißen BMW angereist, mit im Auto die Schwester des Älteren und eine Freundin. Von den Taten wollen sie nichts mitbekommen haben. Die beiden 20-Jährigen meldeten sich später Hilfe suchend in der Polizeistation Bargteheide. „Jugendlichen Leichtsinn“ nannte es die Schwester als Zeugin. „So jung sind die ja nun auch nicht mehr“, entgegnete der Richter. „Männer brauchen halt etwas länger“, so die Antwort. Ja, sie habe beim Aufsammeln der Zigarettenschachteln geholfen, gibt sie zu. Die Verfahren gegen die beiden Frauen sind eingestellt.

Als Tatwerkzeug dienten in Deutschland illegale Polenböller. Ein Böller habe ausgereicht, um die Automaten zu sprengen, sagt der Jüngere. Er hatte die Tat schon nach seiner Festnahme zugegeben und so die Ermittlungen erleichtert.

„Sachbeschädigung, räuberischer Diebstahl, exhibitionistische Handlungen und gewerbsmäßiger Betrug“, liest der Richter aus seinem Vorstrafenregister vor. Zuletzt war er deshalb vor vier Jahren zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. „Ich habe jetzt einen festen Job als Koch“, sagt er.

Der Ältere wird aus der Haft vorgeführt, denn er hatte zuletzt einen Gerichtstermin geschwänzt. Sein Register ist noch länger, gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, Computerbetrug und Urkundenfälschung stehen darin. Drei Jahre Haft hat er bereits verbüßt und steht noch unter Führungsaufsicht. Termine mit seinem Bewährungshelfer hat er mehrfach platzen lassen und weitere Straftaten begangen, zuletzt wurde er im Mai des vergangenen Jahres verurteilt.

„Was muss man mit Ihnen machen, damit Sie keine weiteren Straftaten begehen?“, fragt der Richter. „Das kann ich ihnen nicht beantworten“, sagt der Angeklagte. Er sei selbstständig mit einem Tätowierungsstudio und einer IT-Firma und habe damit gutes Geld verdient. „Beide Firmen ruhen zurzeit.“ Er habe jetzt eine feste Partnerin, die im 2. Monat schwanger sei, versucht sein Anwalt noch gut Wetter zu machen.

Die Staatsanwältin fordert zweieinhalb Jahre Haft für beide: „Sie sind erheblich und teilweise einschlägig vorbestraft und stehen noch unter Führungsaufsicht.“ Die Anwälte plädieren auf Bewährungsstrafen. „Die letzte Tat liegt vier Jahre zurück, mein Mandant hat eine günstige Sozialprognose“, sagt der des Jüngeren. In Ostdeutschland sei es nicht eben leicht, eine feste Stelle zu finden. „Es tut mir leid“, sagt der ältere Angeklagte zum Schluss, „ich bin bereit, den Schaden wieder gutzumachen.“

Der Jüngere wird zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt, die Frist dafür beträgt volle vier Jahre. Zudem muss er den Schaden des Automatenaufstellers von 3000 Euro ersetzen. Sein Mittäter erhält ein Jahr und vier Monate ohne Bewährung. „Entscheidend ist der Einsatz von Sprengstoff und was die Angeklagten danach mit ihrem Leben gemacht haben“, so der Richter. Der ältere Angeklagte habe die Tat erst vor dem Gericht gestanden und sei nur durch einen Freiheitsentzug hinreichend zu beeindrucken.





