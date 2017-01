Bad Oldesloe : Silvesternacht: Feueralarm an Grundschule

1 von 1 Foto: Niemeier 1 von 1

Augenzeugen alarmierten Einsatzkräfte, als sie am Silvesterabend gegen 20.40 Uhr fest, bemerkten, dass die Holzfassade der Grundschule West im hinteren, frei zugänglichen Gebäudeteil in Brand geraten war. „Ein Fenster war geborsten und ein Klassenraum völlig verqualmt“, so Polizeisprecher Holger Meier. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, so Meier. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Kripo Bad Oldesloe unter (04531) 5010.



.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 01.Jan.2017 | 17:40 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen