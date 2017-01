„Schützenhilfe“ im Marstall

1 von 1 Foto: marstall 1 von 1

Eine waschechtere norddeutsche Deern kann man nicht sein: Christine Schütze wurde in Hamburg geboren, hat im Norden studiert und hier auch ihr Examen als Konzertpianistin bravourös abgelegt. Seitdem spielt sie weltweit – und natürlich auch Zuhause in Hamburg.

Und sie liebt es, am Piano zu sitzen und ihr Publikum mit auf musikalische Reisen zu nehmen – Am Sonnabend, 14. Januar, ab 18 Uhr im Ahrensburger Marstall. Dabei greift sie auch mit Vorliebe auf unbekanntere Stücke der großen klassischen Komponisten zurück. Es darf doch gern einmal etwas zu entdecken geben. „Und die Stücke sind doch so schön“, meint sie. Viel zu schade für irgendwelche Schubladen. Die Noten gehören ausgepackt und vorgetragen. Genau das macht Christine Schütze. Genau das macht diese Pianistin aus: Sie ist für Überraschungen gut.

Das bekommt das Publikum im Saal hautnah zu spüren. Besonders, wenn sie dem klassischen Programm heitere, nachdenkliche und oft ironische Facetten hinzufügt – musikalisch immer auf höchstem Niveau. Dann singt sie und begleitet sich am Flügel: Es geht um die Männer, die auch nicht mehr das sind, was sie mal waren oder man kann mit ihr überlegen, in welchen Orchestermusiker man sich am besten verlieben kann oder auch nicht. Schließlich ist der Dirigent ja auch noch da …

Sie nimmt ihr Publikum auch ganz gern mit an andere Orte und das kann auch einmal ein Operations-Saal sein. Ein Freund hat ihr die Rolle der OP-Pianistin auf den Leib geschrieben. Da sitzt sie in Schwesterntracht und begleitet imaginäre Patienten durch so manche schwierige Operation. Das Publikum wird dabei gleich musikalisch mitbehandelt.

Die Lachmuskeln tun zumindest schon mal weh … ein Konzert als klassisch-humoristischer Auftakt für ein gutes Neues Jahr 2017!

Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf zuzüglich zehn Prozent VVK Gebühr. Karten an der Abendkasse: 17 Euro.



von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 02.Jan.2017 | 12:43 Uhr

